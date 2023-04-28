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Ракетний удар по багатоповерхівках в Умані: інформація оновлюється

28 квітня 2023, 09:20
Ракетний удар по багатоповерхівках в Умані: інформація оновлюється
Ілюстративне фото з вільного доступу
Кількість загиблих та потерпілих зросла.

Внаслідок нічного ракетного удару по багатоповерхівках в Умані на Черкащині кількість загиблих зросла. Станом на 09:02 загинуло шестеро людей.

Про це повідомив голова ОВА Ігор Табурець.

"На жаль, уже маємо шістьох загиблих унаслідок ракетних обстрілів. Ще дев'ятеро - в лікарні. Рятувальна операція триває", - повідомив він.

Пошуково-рятувальні роботи на місці ракетних ударів тривають.

Станом на 10:05 загинуло вже десятеро осіб. Серед них - двоє 10-річних діток. У місті розгорнуто штаб допомоги потерпілим. 

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