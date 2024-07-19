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Ракетний удар по Миколаєву: що відомо про наслідки і жертв

19 липня 2024, 20:09
Ракетний удар по Миколаєву: що відомо про наслідки і жертв
Фото: МВС
Є пошкодження будинків, на місці працюють всі необхідні служби.
російські окупанти у п'ятницю, 19 липня, атакували Миколаїв. Унаслідок удару щонайменше три людини загинуло.
 
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
 
Зазначається, що влучання сталося в дитячий майданчик поблизу звичайного житлового будинку.
 
"Мої співчуття рідним та близьким... росія щодня доводить своїм терором, що тиску на неї замало. Таке знищення життя має бути зупинене. Потрібні нові рішення на підтримку нашого захисту. росія повинна відчути силу світу", - наголошує Зеленський.
 
Серед загиблих – дитина, кажуть у МВС.
 
Мама хлопчика перебуває у стані шоку. З жінкою працюють психологи ДСНС. Загалом щонайменше 5 жителів дістали поранення”, - йдеться у повідомленні. 
 
Жертвами російської атаки у Миколаєві стали також жінка та чоловік.
 
Рятувальники та поліцейські обстежують місце події – окрім трьох житлових будинків, руйнувань зазнав і дитячий садок. 
 
Потерпілим надають усю необхідну допомогу. Постраждалі можуть подати заяву до поліції про зруйноване та втрачене майно. 

 

війна в Україніракетні атакиросія окупанти

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