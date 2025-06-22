Ракетний удар по полігону ЗСУ: є загиблі та поранені

Офіційно відомо про трьох загиблих та одинадцятьох поранених.

російські війська завдали ракетного удару по одному з тренувальних полігонів механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України. Атака сталася під час навчальних занять з особовим складом.

Про це заявили командування Сухопутних військ ЗСУ.

Попри своєчасне оповіщення про повітряну тривогу та вжиті заходи безпеки, уникнути втрат повністю не вдалося. Станом на 17:27 офіційно відомо про трьох загиблих та одинадцятьох поранених. Усім постраждалим оперативно надають кваліфіковану медичну допомогу.

На місці працюють слідчі та створена спеціальна комісія, яка має встановити всі обставини трагедії.

"Вживаються додаткові заходи безпеки для збереження життя та здоров'я військовослужбовців у разі повторних ударів з боку держави-агресора", — йдеться в офіційній заяві командування.

Це вже не перший випадок, коли російські окупаційні війська навмисно атакують полігони та навчальні центри Збройних сил України.