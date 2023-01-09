Ракетний удар по ринку на Харківщині: загинула жінка

Внаслідок ракетного удару російських військ по ринку у Харківській області загинула жінка

За даними голови ОВА, усіх інших постраждалих госпіталізовано. Медики надають їм допомогу.

Рятувальники продовжують розбирати завали.

Російські окупанти завдали ракетний удар по ринку на Харківщині 9 січня, спочатку було відомо про 7 поранених, серед них - дитина.