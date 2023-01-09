Ракетний удар по ринку на Харківщині: загинула жінка
09 січня 2023, 11:27
Фото: УНН
Внаслідок ракетного удару російських військ по ринку у Харківській області загинула жінка
"За уточненою інформацію, на жаль, загинула 60-річна жінка", - повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у понеділок, 9 січня, у Telegram.
За даними голови ОВА, усіх інших постраждалих госпіталізовано. Медики надають їм допомогу.
Рятувальники продовжують розбирати завали.
Російські окупанти завдали ракетний удар по ринку на Харківщині 9 січня, спочатку було відомо про 7 поранених, серед них - дитина.