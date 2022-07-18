CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПотерпілим унаслідок ракетного удару по Вінниці із тяжкими травмами та опіками нададуть медичну допомогу за кордоном.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ракетний удар по Вінниці: тяжкопораненим нададуть допомогу у Польщі
Пацієнтам із тяжкими травмами та опіками, які вони дістали внаслідок ракетного удару по центру Вінниці, нададуть медичну допомогу за кордоном. Наразі таких постраждалих транспортували до Першого територіального медичного об’єднання Львова, де їх стан стабілізують та підготують до подальшої евакуації до Польщі
Фото: ДНСН України
Про це в Фейсбуці повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
"Пацієнтам із тяжкими травмами та опіками, які вони дістали внаслідок ракетного удару по центру Вінниці, нададуть медичну допомогу за кордоном. Наразі таких постраждалих транспортували до Першого територіального медичного об’єднання Львова, де їх стан стабілізують та підготують до подальшої евакуації до Польщі", - йдеться у повідомленні.
У МОЗ уточнили, що першочергово йдеться про пацінєтів зі складні опіковими травмами.
Транспортування здійснюється за програмою медичної евакуації із залученням бригад Українського науково-практичного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ.
Раніше начальник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов поінформував, що з Вінниці до Львівського опікового центру гелікоптерами доправили двох поранених унаслідок ракетного удару, ще один пацієнт перебуває в дорозі. За словами Борзова, двох тяжкопоранених готують до транспортування.
Як повідомлялося, 14 липня війська російської федерації завдали удару по центру Вінниці трьома ракетами "Калібр". Унаслідок атаки загинули 24 людини, зокрема троє дітей.
Звернулися по допомогу 202 особи, з них 68 госпіталізовані, у тому числі 4 дитини, 110 особам надано допомогу амбулаторно.
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