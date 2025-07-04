Ракети Китаю стають все більш серйозною проблемою для американських військових – ЗМІ

Йдеться не лише про балістичні ракети, а й про крилаті.

Китайські ракети стають дедалі смертоносною проблемою для американських військових і все через складну еволюцію бойового циклу цієї країни.

Про це з посиланням на одного з провідних американських генералів пише Business Insider.

В Пентагоні вже багато років приділяють увагу ракетному арсеналу Китаю, який продовжує зростати.

Відомо, що дальність цих ракет і їх запаси ставлять під загрозу як США, так і їхніх союзників у регіоні в разі виникнення конфлікту.

Того тижня під час виступу в Сенатському комітеті з питань асигнувань, генерал Б. Ченс Зальцман, який є керівником космічних операцій Космічних сил, заявив, що Народно-визвольна армія Китаю "розгорнула супутникову систему космічного націлювання на наземні сили.

Павутина збільшила дальність і точність озброєнь НВАК, що ставить під загрозу американські сили". За його словами, перед Космічними силами США стоїть складне завдання розгромити цю павутину, якщо між країнами спалахне війна.

Навесні він говорив про те, що Китай розробив те, що у Штатах жартома називають "павутиною смерті" і додав, що "це не що інше, як серія з сотень супутників, які є сенсорною мережею, що забезпечує оновлення в реальному часі, націлені на якісну інформацію про наші сили".

"Ракетні війська Китаю вкладають значні кошти в нове озброєння. У щорічних звітах Міністерства оборони США про китайську армію відзначається зростання запасів і пускових установок. Одну з китайських балістичних ракет, DF-26, часто називають "Гуамський експрес" або "Вбивця Гуаму", оскільки вона може досягти американських сил на острові, який знаходиться приблизно за 3 000 миль від Пекіна. Вона також може бути використана як протикорабельна, за що отримала ще одне прізвисько: "вбивця авіаносців", як і DF-21D", – пише видання.

Наразі в Пентагоні викликають занепокоєння й інші балістичні ракети Китаю, серед яких гіперзвукові ракети DF-17 і DF-27, балістичні ракети малої дальності, такі як DF-15. Вони дають Пекіну можливість відносно легко атакувати Тайвань. Побоювання є і щодо міжконтинентальних балістичних ракет Китаю – до прикладу, таких як DF-5, DF-31 і новіших DF-41.

Китайський арсенал не обмежується лише балістичними ракетами, але загрозу становлять і крилаті ракети Китаю. ʼв 2024 році у доповіді Пентагону про китайську армію зазначалося, що Пекін планує використовувати штучний інтелект і машинне навчання для вдосконалення своїх датчиків ракет. Такий підхід може зробити ці засоби більш точними.

Ключовою частиною цієї "павутини вбивств", як пише видання, можуть стати розвідувальні дрони і супутники.

"Павутина вбивств" – це еволюційна концепція традиційного бойового циклу, яка описується як більш взаємопов'язана між системами і доменами і більш стійка до збоїв. США активно працюють над розширенням власної павутини", – зазначають журналісти.

Керівництво ВПС США на слуханнях в Сенаті повідомило, що "визнає необхідність розробки взаємопов'язаних, багатоплатформних систем систем, які можуть працювати всередині і між службами, щоб створити надійну і надлишкову, далекосяжну мережу ураження, здатну досягти ефекту в найскладніших умовах". Це потребує інвестицій в усі частини цієї "павутини смерті" – починаючи від традиційних платформ та засобів звʼязку, завершуючи системами штучного інтелекту і озброєннями.