Ракети "Нептун" вражатимуть цілі на більшій відстані – Міноборони
Україна збільшила серійне виробництво ракет для комплексу "Нептун", які тепер мають розширені можливості.
Про це повідомляє Міністерство оборони.
"Україна збільшила серійне виробництво крилатих ракет Р-360 для комплексу "Нептун". Модифіковані ракети тепер здатні вражати цілі на більших відстанях", – йдеться в дописі.
Як зазначила пресслужба оборонного відомства, безпілотник "Паляниця" вже вийшов у серійне виробництво.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна розробила чотири види ракет. Наразі відбуваються випробування вітчизняної зброї.