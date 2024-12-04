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Ракети "Нептун" вражатимуть цілі на більшій відстані – Міноборони

04 грудня 2024, 19:31
Ракети
Wikipedia
Наступного року Україна планує наростити виробництво зброї

Україна збільшила серійне виробництво ракет для комплексу "Нептун", які тепер мають розширені можливості.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

"Україна збільшила серійне виробництво крилатих ракет Р-360 для комплексу "Нептун". Модифіковані ракети тепер здатні вражати цілі на більших відстанях", – йдеться в дописі.

Як зазначила пресслужба оборонного відомства, безпілотник "Паляниця" вже вийшов у серійне виробництво.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна розробила чотири види ракет. Наразі відбуваються випробування вітчизняної зброї.

війна в Україніросія окупантиНептун

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