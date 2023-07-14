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Ракети потрібні Україні не для ескалації конфлікту – міністр оборони Франції

14 липня 2023, 18:43
Ракети потрібні Україні не для ескалації конфлікту – міністр оборони Франції
путін розраховує на те, що з часом підтримка України почне послаблюватися.

Голова Міністерства оборони Франції Себастьян Лекорню переконаний, що постачання Україні ракет необхідне виключно для захисту країни від російських загарбників і не призведе до ескалації конфлікту.

Про це він заявив у своєму інтервʼю для BFM TV. 

Він заявив, що російській диктатор владімір путін розраховує на те, що з часом підтримка України почне послаблюватися, особливо це стосується громадської та політичної підтримки.
 
"путін веде війну на виснаження. Ми повинні колективно пояснювати, чому це корисно, важливо і необхідно допомагати Україні захищати себе, пояснювати, що постачання ракет не є ескалацією, і не втягує нікого до прямого воєнного конфлікту з росією. Це не "безвідповідально", як ми чули від деяких крайніх правих, а іноді й крайніх лівих політичних лідерів", - заявив він.
 
Крім того, міністр зазначив, що деякі французькі політики, які активно виступають проти підтримки України, щоб вона могла себе захистити, роблять це тому, що мають "особливі відносини з російським керівництвом".
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