Ракети рф влучили у агропідприємство на Одещині

У результаті атаки ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю. Постраждали двоє людей.

Армія рф здійснила четверту за тиждень атаку на Одещину, випустивши ракети з Чорного моря.

Про це 21 липня повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"На світанку росіяни випустили ракети типу Калібр з ракетоносія, який вночі вивели на чергування у Чорне море. На жаль, є влучання в термінали з зерном одного з агропідприємств Одеської області. Ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю", - зазначив він.

Очільник регіону додав, що внаслідок вибуху постраждали дві людини - вони отримали різані рани склом.

"Ворог продовжує терор і він безперечно пов'язаний із зерновою угодою. Цієї ночі ворог поцілив в агропідприємство на Одещині, де намагався знищити запаси зерна. Безпосередньо (поцілив − ред.) в ангари з його збереження і в підприємство, де зберігалася сільськогосподарська техніка",- повідомила речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі національного марафону.

За її словами, окупанти атакували ракетами типу "Калібр", вивівши на чергування в Чорне море ракетоносій серед ночі і спрямувавши ракети дуже складним курсом з використанням особливостей рельєфу. Ракети летіли на дуже низькій висоті, виявити їх було складно − тому влучання сталося майже одночасно з сигналом тривоги.

"Спершу було 2 ракети. А коли розпочалась рятувальна операція і пожежогасіння, був знову удар ракетою − на щастя рятувальники встигли перейти в укриття. Але пошкоджено багато і сільськогосподарської і рятувальної техніки",- йдеться у повідомленні.