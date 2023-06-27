Ракети Storm Shadow "майже безпомилково" атакували російську логістику – Воллес
Зброя, яку передала україні Британія, має "значний вплив" на перебіг війни. Зокрема, йдеться про ракети Storm Shadow.
Про це заявив міністр оборони Великої Британії під час слухань у Палаті громад парламенту, повідомляє Sky News.
Бен Воллес зазначив, що ракети Storm Shadow "мали значний вплив на полі бою" в Україні.
"Наскільки мені відомо, їхня точність і здатність ефективно уражати ціль за задумом українців була майже безпомилковою", – сказав очільник Міноборони Британії.
За його словами, ця зброя "майже безпомилково" атакувала російську логістику.
Також він зазначив, що Британія заохочує міжнародних партнерів надати Україні свої системи дальнього ураження.