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Ракети Storm Shadow "майже безпомилково" атакували російську логістику – Воллес

27 червня 2023, 09:43
Ракети Storm Shadow
Ракети радіусом дії в 300 км Лондон передав Києву 11 травня 2023 року.

Зброя, яку передала україні Британія, має "значний вплив" на перебіг війни. Зокрема, йдеться про ракети Storm Shadow.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії під час слухань у Палаті громад парламенту, повідомляє Sky News.

Бен Воллес зазначив, що ракети Storm Shadow "мали значний вплив на полі бою" в Україні.

"Наскільки мені відомо, їхня точність і здатність ефективно уражати ціль за задумом українців була майже безпомилковою", – сказав очільник Міноборони Британії.

За його словами, ця зброя "майже безпомилково" атакувала російську логістику.

Також він зазначив, що Британія заохочує міжнародних партнерів надати Україні свої системи дальнього ураження.

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