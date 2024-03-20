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Ракети Taurus серйозно допоможуть Україні – польський міністр

20 березня 2024, 12:09
Ракети Taurus серйозно допоможуть Україні – польський міністр
Керівник МЗС Польщі звинуватив владу Німеччини в нерішучості під час постачання в зону бойових дій нових систем озброєння.

Україні під час повномасштабної війни проти росіян серйозно допоможуть німецькі крилаті ракети Taurus, які мають велику дальність.

Про це розповів глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю DPA, пише BR24.

Така ракетна зброя значно посилить українську державу. За його словами, постачання ракет Taurus з дальністю дії 500 кілометрів матиме "значний вплив на здатність України захистити себе".

"Завдяки крилатим ракетам інших країн українці вже переконали росіян перемістити свої бази матеріально-технічного постачання, такі як склади боєприпасів, далеко за лінію фронту", - заявив чиновник.

Сікорський вважає, що "німецькі ракети змусять  окупантів  відійти ще далі". Водночас очільник МЗС звинуватив німецьку владу в нерішучості під час постачання на фронт нових систем озброєння.

Українська сторона ще наприкінці травня минулого року офіційно запросила у влади Німеччини передачу крилатих ракет Taurus.

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