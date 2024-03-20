Ракети Taurus серйозно допоможуть Україні – польський міністр
Україні під час повномасштабної війни проти росіян серйозно допоможуть німецькі крилаті ракети Taurus, які мають велику дальність.
Про це розповів глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю DPA, пише BR24.
Така ракетна зброя значно посилить українську державу. За його словами, постачання ракет Taurus з дальністю дії 500 кілометрів матиме "значний вплив на здатність України захистити себе".
"Завдяки крилатим ракетам інших країн українці вже переконали росіян перемістити свої бази матеріально-технічного постачання, такі як склади боєприпасів, далеко за лінію фронту", - заявив чиновник.
Сікорський вважає, що "німецькі ракети змусять окупантів відійти ще далі". Водночас очільник МЗС звинуватив німецьку владу в нерішучості під час постачання на фронт нових систем озброєння.
Українська сторона ще наприкінці травня минулого року офіційно запросила у влади Німеччини передачу крилатих ракет Taurus.