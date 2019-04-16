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"Раммштайн" показав фрагменти ще двох треків з нового альбому

Колектив працює над музичними кліпами, яких на пісні з нової платівки буде випущено п'ять.
Популярна німецька група Rammstein після прем'єри першого за останні сім років кліпу на композицію Deutschland, опублікувала фрагменти ще двох нових пісень з майбутнього альбому. Реліз нового альбому заплановано на травень цього року.
"Раммштайн" показав фрагменти ще двох треків з нового альбому Гурт Rammstein. Фото: taringa.net

В опублікований на YouTube-каналі групи плейлист увійшли 20-секундні фрагменти останнього синглу, а також композицій Zeug dich і Radio, повідомляє LB.ua.

Дату публікації треків група не повідомила.

Останній студійний запис Rammstein - Liebe ist für alle da вийшов 16 жовтня 2009 року. Таким чином, розрив між релізами становитиме майже десять років.

На цей момент колектив працює над музичними кліпами, яких на пісні з нової платівки буде випущено п'ять.

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16 04 2019 20:57
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