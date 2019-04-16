"Раммштайн" показав фрагменти ще двох треків з нового альбому Колектив працює над музичними кліпами, яких на пісні з нової платівки буде випущено п'ять.

Популярна німецька група Rammstein після прем'єри першого за останні сім років кліпу на композицію Deutschland, опублікувала фрагменти ще двох нових пісень з майбутнього альбому. Реліз нового альбому заплановано на травень цього року.

Гурт Rammstein. Фото: taringa.net

В опублікований на YouTube-каналі групи плейлист увійшли 20-секундні фрагменти останнього синглу, а також композицій Zeug dich і Radio, повідомляє LB.ua. Дату публікації треків група не повідомила. Останній студійний запис Rammstein - Liebe ist für alle da вийшов 16 жовтня 2009 року. Таким чином, розрив між релізами становитиме майже десять років. На цей момент колектив працює над музичними кліпами, яких на пісні з нової платівки буде випущено п'ять.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію