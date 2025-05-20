рамп відповів, чи достатньо Україна робить для миру

Американський президент наголосив, що для більш точних висновків щодо цього йому потрібен деякий час.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна готова до припинення вогню, але потрібен час, аби оцінити зусилля Києва для досягнення миру.

Про це Трамп сказав під час заходу на честь правоохоронних органів в Овальному кабінеті Білого дому.

"Я сказав: українці готові до припинення вогню. Вони готові до мирних переговорів", - заявив Трамп.

На уточнювальне питання, чи робить Україна достатньо для досягнення миру, американський президент відповів, що йому потрібен час для більш точних висновків.

"Я б краще сказав вам приблизно через два тижні, бо не можу сказати ні "так", ні "ні". Я думаю, Зеленський – сильний хлопець. І з ним нелегко мати справу. Але я думаю, що він хоче зупинитися. Це дуже погана річ, те, що там відбувається. Я думаю, що він хоче зупинитися. Але я міг би краще відповісти на це питання через два чи чотири тижні. Я сподіваюся, що відповідь буде такою, що він хоче вирішити цю проблему", - зазначив Трамп.