Раніше звільнений Альтман несподівано повертається в OpenAI – ЗМІ

Сем Альтман зробив заяву, стверджуючи, що переговори велися аби зберегти команду і її місію.

Про це повідомляє The Daily Beast.

Сьогодні стало відомо, що Сем Альтман повернеться в OpenAI на посаду генерального директора після того, як кілька днів тому його усунули від правління.

Президент OpenAI Грег Брокман, який звільнився з Альтманом, також повертається.

Через кілька днів після несподіваного звільнення, яке призвело до шоку співробітників і їх погроз звільнитися, якщо Альтмана не відновлять, в OpenAI в короткій заяві заявили, що досягли принципової згоди щодо повернення Альтмана.

В новій угоді на умовах Альтмана, стало відомо про відставку нинішнього правління - того самого, яке його звільнило.

В OpenAI підтвердили початкову команду з моменту запуску старт-апу AI: Брет Тейлор, Ларрі Саммерс і Адам Д’Анджело.

Тепер Тейлор очолить раду директорів, члени якої досі не відомі. Але її основним пріоритетом буде призначення нових дев’ятирьох директорів.

Склад правління став головним спірним питанням під час переговорів, і сторони все ще визначають, хто з членів, окрім призначеного Д’Анджело, залишиться в новій раді OpenAI.

"Ми ще працюємо над деталями. Дякуємо за ваше терпіння", - йдеться в заяві.

"Я люблю OpenAI, і все, що я зробив за останні кілька днів, було спрямовано на підтримку цієї команди та її місії", - написав Альтман в соцмережі.

Новина з’явилася після того, як в неділю Альтман оголосив, що збирається працювати в Microsoft - на одного з головних інвесторів OpenAI.

В ній виконавчий директор Microsoft Сатья Наделла сказав, що Альтман і Брокман приєднаються до Microsoft, щоб очолити нову передову дослідницьку групу ШІ.

І Альтман, і Наделла прокоментували це лише сьогодні.

"Коли я вирішив приєднатися до Microsoft в неділю ввечері, було зрозуміло, що це найкращий шлях для мене і команди. Завдяки новій команді і підтримці Сатьї я з нетерпінням чекаю повернення до OpenAI і розвиток нашого міцного партнерства з Microsoft", - заявив Альтман.

За словами Наделли, вони раді змінам у раді директорів OpenAI і вірять, що це перший важливий крок на шляху до більш стабільного, добре поінформованого та ефективного управління.

Він додав, що розмовляв і з Альтманом, і з Брокманом, і погодився, що вони разом із командою керівництва OpenAI відіграють ключову роль у забезпеченні продовження процвітання і розвитку своєї місії.

"Ми з нетерпінням чекаємо розвитку нашого міцного партнерства та надання цінності цього нового покоління ШІ нашим клієнтам і партнерам", - сказав Наделла.

Тим часом Брокман підтвердив, що він вже повертається до OpenAI і вже ввчері почне кодити.

"Сьогодні досягнутий дивовижного прогресу. Ми повернемося сильнішими та об’єднанішими, ніж будь-коли", - додав він.