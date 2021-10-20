ЗДОРОВ'Я НОВИНИМіністерство охорони здоров'я 11 жовтня почало проводити раптові перевірки працівників харчоблоків у закладах освіти на стафілокок.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Раптова перевірка харчоблоків шкіл та садочків: у 10% працівників знайшли стафілокок
Наразі такі перевірки відбулися у 3002 закладах, а загалом вже обстежили 9117 людей
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
В ході раптових перевірок у 940 працівників харчоблоків виявили стафілокок (10% від загальної кількості перевірених).
Де виявили стафілокок:
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дитсадки - 422 особи;
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школи - 455 осіб;
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оздоровчі заклади - 3 особи;
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інтернати - 55 осіб;
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інші заклади - 5 осіб.
Результати перевірки ще 2283 людей поки очікуються.
"Виявлені носії інфекцій будуть відсторонені від роботи на час лікування й до повного одужання", - заявили в міністерстві.
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20 10 2021 15:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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