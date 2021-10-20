Раптова перевірка харчоблоків шкіл та садочків: у 10% працівників знайшли стафілокок

Наразі такі перевірки відбулися у 3002 закладах, а загалом вже обстежили 9117 людей

Міністерство охорони здоров'я 11 жовтня почало проводити раптові перевірки працівників харчоблоків у закладах освіти на стафілокок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

В ході раптових перевірок у 940 працівників харчоблоків виявили стафілокок (10% від загальної кількості перевірених).

Де виявили стафілокок:

дитсадки - 422 особи;

школи - 455 осіб;

оздоровчі заклади - 3 особи;

інтернати - 55 осіб;

інші заклади - 5 осіб.

Результати перевірки ще 2283 людей поки очікуються.

"Виявлені носії інфекцій будуть відсторонені від роботи на час лікування й до повного одужання", - заявили в міністерстві.

Читайте також: Нові норми харчування у школах почнуть діяти з 1 вересня