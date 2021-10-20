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Раптова перевірка харчоблоків шкіл та садочків: у 10% працівників знайшли стафілокок

Наразі такі перевірки відбулися у 3002 закладах, а загалом вже обстежили 9117 людей
Міністерство охорони здоров'я 11 жовтня почало проводити раптові перевірки працівників харчоблоків у закладах освіти на стафілокок.
Раптова перевірка харчоблоків шкіл та садочків: у 10% працівників знайшли стафілокок Фото: з вільного доступу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

В ході раптових перевірок у 940 працівників харчоблоків виявили стафілокок (10% від загальної кількості перевірених).

Де виявили стафілокок:

  • дитсадки - 422 особи;

  • школи - 455 осіб;

  • оздоровчі заклади - 3 особи;

  • інтернати - 55 осіб;

  • інші заклади - 5 осіб.

Результати перевірки ще 2283 людей поки очікуються.

"Виявлені носії інфекцій будуть відсторонені від роботи на час лікування й до повного одужання", - заявили в міністерстві.

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20 10 2021 15:52
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