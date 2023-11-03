Расмуссен закликав запросити Україну в НАТО попри війну

У Верховній Раді відповіли, що це малоймовірно.

Колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що Україна має стати членом Альянсу навіть попри війну.

Пропозиція Расмуссена прозвучала в інтерв'ю одному з фінських видань.

За його словами, Україну мають запросити до членства в Альянсі на саміті НАТО наступного літа у Вашингтоні.

"Якщо ми скажемо, що Україну не можна запросити в члени, поки триває війна, то путіну буде дано привід продовжувати цю війну нескінченно", — сказав Расмуссен.

Він наголосив, що президентові рф треба дати зрозуміти, що Україна стане членом НАТО попри все.

"Чим швидше ми так діятимемо, тим швидше зможемо закінчити війну", – висловився колишній генсек НАТО.

Він підкреслив, що спочатку має бути членство України в НАТО, а потім кінець війни, а не навпаки.

Тим часом, голова Постійної делегації України у Парламентській Асамблеї НАТО, нардеп Єгор Чернєв заявив NV, що вступ України до завершення війни малоймовірний. Скоріше за все, на саміті НАТО у 2024 році Україні просто дадуть сигнал, що вона зможе вступити до Альянсу в майбутньому. Про запрошення ж не йтиметься, вважає політик.

"Я б дуже хотів підтримати Расмуссена. Я також хотів би, щоб Україна стала членом НАТО під час війни. Але існує п’ята стаття, яка говорить про те, що напад на одну країну означає напад на всі країни-члени. І я абсолютно чітко знаю, що жодна з країн НАТО не хоче воювати власними силами й власною армією на території України", - сказав Чернєв.

Він зазначив, що гіпотетично є лише один шлях вступу України до НАТО під час війни, але у штаб-квартирі Альянсу такий варіант не розглядають, і Київ він теж не влаштовує.

"Єдиний шлях, як це може статися, – це, умовно кажучи, вступ України в НАТО у межах підконтрольної території. І розповсюдження п’ятої статті на ту територію, яку контролює українська армія. Ми не хочемо входити частково в НАТО. Тому я не бачу перспектив, на жаль, щодо заяви Расмуссена про те, що Україна може стати членом НАТО під час війни", — сказав Чернєв.