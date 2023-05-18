Райффайзен припинить роботу з білоруськими банками в серпні

Австрійський банк "Райффайзен" заявив, що припиняє співпрацю з білоруськими банками з кінця липня.

Банк розіслав білоруським фінустановам повідомлення про те, що з серпня припиняє з ними кореспондентські відносини.

Про це повідомляє білоруська наша ніва.

Австрійський "Raiffeisen Банк" поінформував керівництво білоруських банків, що з 31 липня припиняє співпрацю з усіма банками у білоруській юрисдикції.

Через санкції за внутрішні репресії та участь режиму Білорусі в війні - фінансовий сектор країни був обмежений в можливості підтримувати спілкування із зовнішнім світом. "Raiffeisen" залишався останнім банком, який кореспондував білоруським банкам під час спрямування платежів до Європи і приймав платежів звідти.

Місцеві банки такі як "Пріорбанк" – білоруська дочка "Raiffeisen" – почав надсилати клієнтам листи з проханням не вказувати кореспондуючий банк за даними платежів — інакше їх не буде доставлено, пише видання.

Відмова від кореспондуючих відносин із білоруськими банками це наслідки тиску США на європейські фінансові інститути, які продовжували працювати з росіянами і білорусами всупереч спільній політиці санкцій.

Компетентні структури США запросили у банка "Raiffeisen" всю документацію про проведені білоруською і російською дочками операції, а в разі відмови видати документацію або при виявленні фактів заборонених платежів австрійському банку загрожували санкціями — забороною на роботу з доларом.