Матеріали:
Теми:

Райффайзен припинить роботу з білоруськими банками в серпні

18 травня 2023, 13:49
Райффайзен припинить роботу з білоруськими банками в серпні
Австрійський банк "Райффайзен" заявив, що припиняє співпрацю з білоруськими банками з кінця липня.

Банк розіслав білоруським фінустановам повідомлення про те, що з серпня припиняє з ними кореспондентські відносини.

Про це повідомляє білоруська наша ніва.

Австрійський "Raiffeisen Банк" поінформував керівництво білоруських банків, що з 31 липня припиняє співпрацю з усіма банками у білоруській юрисдикції.

Через санкції за внутрішні репресії та участь режиму Білорусі в війні -  фінансовий сектор країни був обмежений в можливості підтримувати спілкування із зовнішнім світом. "Raiffeisen" залишався останнім банком, який кореспондував білоруським банкам під час спрямування платежів до Європи і приймав платежів звідти.

Місцеві банки такі як "Пріорбанк" – білоруська дочка "Raiffeisen" – почав надсилати клієнтам листи з проханням не вказувати кореспондуючий банк за даними платежів — інакше їх не буде доставлено, пише видання.

Відмова від кореспондуючих відносин із білоруськими банками це наслідки тиску США на європейські фінансові інститути, які продовжували працювати з росіянами і білорусами всупереч спільній політиці санкцій.

Компетентні структури США запросили у банка "Raiffeisen" всю документацію про проведені білоруською і російською дочками операції, а в разі відмови видати документацію або при виявленні фактів заборонених платежів австрійському банку загрожували санкціями — забороною на роботу з доларом.
RaiffeisenРайффайзенБілорусь

Останні матеріали

Еволюція політики Великої Британії щодо України. Як Британія перетворилася на першопрохідця у наданні нових видів озброєнь – Джан Касапоглу
Політика
Еволюція політики Великої Британії щодо України. Як Британія перетворилася на першопрохідця у наданні нових видів озброєнь – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 18 травня 2023, 17:06
Для Заходу настало літо рішень. Чим швидше путіна змусять визнати свою поразку – тим менше шансів для чорних лебедів – The Atlantic
Політика
Для Заходу настало літо рішень. Чим швидше путіна змусять визнати свою поразку – тим менше шансів для чорних лебедів – The Atlantic
Переклад iPress – 18 травня 2023, 12:27
російські війська покращилися. Захід повинен взяти це до уваги – Челс Міхта
Політика
російські війська покращилися. Захід повинен взяти це до уваги – Челс Міхта
Переклад iPress – 18 травня 2023, 10:11
російські командири мають боятися за власну безпеку. Зі Storm Shadow Україна може виснажити російську логістику та командування
Політика
російські командири мають боятися за власну безпеку. Зі Storm Shadow Україна може виснажити російську логістику та командування
Переклад iPress – 17 травня 2023, 16:33
Україна повинна стати членом НАТО. Альянс стане сильнішим з Україною, але слабшим без неї
Україна повинна стати членом НАТО. Альянс стане сильнішим з Україною, але слабшим без неї
Переклад iPress – 17 травня 2023, 13:19
Політика
"Немає сечі терпіти ці пекельні борошна". російська пропаганда та Олімпійські ігри онлайн-ідіотів – Том Купер
Переклад iPress – 17 травня 2023, 08:34
Безпека України знаходиться на Заході і в Заході. Протистояння з росією не зможе завершитися, поки Україна не стане його частиною – Іво Даалдер
Політика
Безпека України знаходиться на Заході і в Заході. Протистояння з росією не зможе завершитися, поки Україна не стане його частиною – Іво Даалдер
Переклад iPress – 16 травня 2023, 16:02
Україна здобуде перемогу. Чому підготовка до контрнаступу України триває так довго – Марк Гертлінг
Політика
Україна здобуде перемогу. Чому підготовка до контрнаступу України триває так довго – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 16 травня 2023, 13:09
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється