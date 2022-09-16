Реакція моєї країни на анексію Криму мала бути жорсткішою - канцлер Німеччини
Про це він заявив у п’ятницю під час конференції Бундесверу в Берліні, повідомляє Bild.
"Я хочу сказати абсолютно однозначно, що, мабуть, принаймні, озираючись назад, було б цілком правильним жорсткіше зреагувати на анексію Криму", – сказав німецький канцлер.
За його словами, в такому разі ідея подібного нападу на Україну, можливо, "не заволоділа б так сильно помислами президента володимира путіна".
Міжнародна спільнота запровадила санкції проти росії після протиправної анексії Криму у 2014 році. При цьому Німеччина не припинила економічні та дипломатичні відносини з москвою.
Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц непрямо відповів на запитання, чи може Україна використовувати надану Заходом зброю для деокупації Кримського півострову.
Раніше повідомлялось, що Шольц відмовився надати Україні сучасні танки.
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