Реакція моєї країни на анексію Криму мала бути жорсткішою - канцлер Німеччини

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у п’ятницю визнав, що реакція на протиправну анексію росією Криму у 2014 році мала б бути інакшою.

Про це він заявив у п’ятницю під час конференції Бундесверу в Берліні, повідомляє Bild.

"Я хочу сказати абсолютно однозначно, що, мабуть, принаймні, озираючись назад, було б цілком правильним жорсткіше зреагувати на анексію Криму", – сказав німецький канцлер.

За його словами, в такому разі ідея подібного нападу на Україну, можливо, "не заволоділа б так сильно помислами президента володимира путіна".

Міжнародна спільнота запровадила санкції проти росії після протиправної анексії Криму у 2014 році. При цьому Німеччина не припинила економічні та дипломатичні відносини з москвою.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц непрямо відповів на запитання, чи може Україна використовувати надану Заходом зброю для деокупації Кримського півострову.

Раніше повідомлялось, що Шольц відмовився надати Україні сучасні танки.