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ПОЛІТИКА

Реактивні дрони рф стають серйозною проблемою для української ППО

01 серпня 2025, 11:33
Реактивні дрони рф стають серйозною проблемою для української ППО
Джерело: iswnews.com
Ще одним питанням залишається, скільки таких реактивних "Шахедів" здатна виготовляти росія.

Для збиття російських реактивних дронів типу "Шахед" Україні доведеться використовувати дорогі і цінні зенітні ракети, допоки не буде знайдено більш дешеві альтернативи. І коштувати це може мільйони.

Про це пише TMZ.

"В основному, на радарі він (реактивний "Шахед", – ред.) відображається як крилата ракета за параметрами польоту, оскільки його швидкість може перевищувати 500 кілометрів на годину. Не всі засоби, які ми використовуємо сьогодні, можуть перехоплювати такі цілі", – заявив представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. 

Видання зазначає, що цей вид зброї також важче відстежувати і перехоплювати, порівняно з "Шахедами" із гвинтовим двигуном, оскільки літають вони швидко та високо. Дрони з реактивним двигуном, судячи з усього, є версією дрона Shahed-238, який Іран вперше представив у листопаді минулого року.

Згідно зі злитими документами, Shahed-238 має дальність польоту від 620 до 1240 миль (орієнтовно від 997 до 1995 км) і може підніматися на висоту до майже шести миль (орієнтовно 9,65 км). Боєголовка важить 50 кг, а його турбореактивний двигун розвиває максимальну швидкість до 600 км/год. Базова модель Shahed-136, за повідомленнями, має максимальну дальність польоту 2000 кілометрів і крейсерську швидкість 180 км/год, що відповідає швидкості невеликого легкого літака загального призначення. 

Такі характеристики роблять Shahed-238 практично недосяжним як для мобільних вогневих груп, оснащених стрілецькою зброєю та гарматними знаряддями, так і для дронів-перехоплювачів з електродвигунами, пише український ресурс "Мілітарний".

Реактивни дрони використовуються росією під час атак по Україні вже не вперше. Хоча Україна розробляє перехоплювачі, здатні протистояти реактивним Shahed, їх масове виробництво виявляється складним завданням через російські атаки на виробничі об'єкти та проблеми з ланцюжком поставок, зазначив перший віцепремʼєр-мініст – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Ще одним питанням залишається, скільки таких реактивних "Шахедів" здатна виготовляти росія. 

"Наразі вона виробляє 2000 пропелерних Shahed на місяць і планує збільшити цей показник до 5000, але додавання реактивних двигунів ускладнює їх виробництво", – додає TMZ.

війнадрониЗСУППОShahed

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