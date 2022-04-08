ПОЛІТИКА НОВИНИМіністр соціальної політики Оксана Жолнович заявляє, що реальний прожитковий мінімум у 2,6 раза більший за фактичний і становить близько 6,5 тис. грн.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Реальний прожитковий мінімум майже втричі більший за передбачений - Мінсоц
Міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявляє, що реальний прожитковий мінімум у 2,6 раза більший за фактичний і становить близько 6,5 тис. грн.
Про це вона сказала в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
"За нашими оцінками, приблизно у 2,6 раза більше за той, який передбачено, тобто близько 6,5 тис. грн. Але в цьому питанні потрібно розглядати домогосподарство. Якщо це одна людина, то їй потрібно десь тих 6 тис., щоб оплатити оренду, квартплату, комунальні. Якщо людей двоє-троє, то з кожною наступною ця сума знижується. Треба розуміти, що цей мінімум не можна виводити лінійно для кожної людини, треба розглядати саме домогосподарства. Але однозначно, що той, який затверджено, - менший за реальний", - сказала Жолнович.
За словами міністра, уряд зараз працює над наповненням бюджету, щоб здійснити планове підвищення прожиткового мінімуму у грудні, оскільки його вже забюджетовано.
Щодо традиційного інфляційного підвищення прожиткового мінімуму наступного року Жолнович зазначила, що Мінсоцполітики рахуватиме прожитковий мінімум з огляду на поточну інфляцію та подаватиме Міністерству фінансів.
"Але ми лише частина бюджету, ми не заробляємо цих грошей, тому я не знаю, які будуть планові надходження і що буде виведено з урахуванням спроможностей", - констатувала вона.
Щодо можливих планів суттєвого підвищення прожиткового мінімуму, щоб наблизити його до фактичного, міністр заявила, що наразі влада не планує кардинально переглядати ті стандарти, які закладено в нинішньому бюджеті.
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