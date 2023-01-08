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ПОЛІТИКА

Речник Ердогана поклав відповідальність за затягування війни в Україні на росію

08 січня 2023, 09:35
Речник Ердогана поклав відповідальність за затягування війни в Україні на росію
УНІАН
Якщо домогтися локального припинення вогню, це може перетворитися на своєрідне середовище для переговорів

Речник президента Туреччини Ібрагім Калін заявив, що через російські обстріли повномасштабна війна в Україні затягується і може зайти в глухий кут, пише CNN Turk.

Коментуючи розмову Ердогана з президентами росії та України, Калін сказав, що президент Туреччини закликав Зеленського і путіна до взаємного припинення вогню.

"Як ми бачимо, жодна зі сторін не в змозі здобути вирішальну перемогу на полі бою. Але ми продовжимо працювати над припиненням вогню на полі бою, особливо навколо Запорізької атомної електростанції. Атомна електростанція – це найбільша загроза безпеці для всіх", – наголосив він.

Коментуючи пропозицію росії оголосити одностороннє "припинення вогню" на добу, Калін зазначив, що "саме російські обстріли продовжують цю війну і ускладнюють будь-які переговори", тож розрахунок Туреччини полягав у тому, що Україна приєднається до заклику, й буде встановлене більш тривале перемир’я.

"Ми продовжимо ці заклики, розповідаючи про факти на місцях. Наразі жодна зі сторін не готова скласти зброю і сісти за стіл переговорів. І ми стурбовані тим, що побачимо подальшу ескалацію конфлікту в Україні протягом наступних кількох місяців", – додав представник Ердогана.


війнаТуреччинаУкраїнарф тероризм

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