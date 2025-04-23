Речник кремля сказав, за якої умови війна в Україні припиниться

Пєсков запевнив, що "росія досягне своїх цілей мирним чи військовим шляхом".

Якщо українська армія складе зброю і вийде з територій Донеччини, Луганщини, Запорізької і Херсонської областей, військові дії "будуть миттєво припинені".

Про це заявив прессекретар путіна Дмитро Пєсков в інтерв’ю французькому виданню Le Point.

"У нашій Конституції є чотири регіони. Українська армія повинна скласти зброю і відійти. Якщо вона це зробить, військові дії будуть миттєво припинені", - заявив він.

Також сказав, що "росія досягне своїх цілей мирним чи військовим шляхом", і ці цілі не змінилися з початку війни. Одна з них, додав, - нейтральний статус України.

"Безпека одних країн не повинна досягатися за рахунок безпеки інших країн. Якщо ви хочете забезпечити безпеку України і втягнути її в НАТО, ви порушуєте безпеку росії. Тому нейтральний статус України необхідний", - сказав речник кремля.