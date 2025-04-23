Речник кремля сказав, за якої умови війна в Україні припиниться
23 квітня 2025, 21:33
Фото: РБК
Пєсков запевнив, що "росія досягне своїх цілей мирним чи військовим шляхом".
Якщо українська армія складе зброю і вийде з територій Донеччини, Луганщини, Запорізької і Херсонської областей, військові дії "будуть миттєво припинені".
Про це заявив прессекретар путіна Дмитро Пєсков в інтерв’ю французькому виданню Le Point.
"У нашій Конституції є чотири регіони. Українська армія повинна скласти зброю і відійти. Якщо вона це зробить, військові дії будуть миттєво припинені", - заявив він.
Також сказав, що "росія досягне своїх цілей мирним чи військовим шляхом", і ці цілі не змінилися з початку війни. Одна з них, додав, - нейтральний статус України.
"Безпека одних країн не повинна досягатися за рахунок безпеки інших країн. Якщо ви хочете забезпечити безпеку України і втягнути її в НАТО, ви порушуєте безпеку росії. Тому нейтральний статус України необхідний", - сказав речник кремля.
За словами Пєскова, відставка президента України Володимира Зеленського не входить до вимог росії, але легітимність будь-яких підписаних ним документів можна "юридично поставити під сумнів".
Водночас, запевнив Пєсков, росія не має наміру нападати на країни Балтії, Фінляндію і Швецію, які перебувають у складі НАТО.
Що ж до Фінляндії чи Швеції, які вступили в НАТО, то, наголосив він, росія "вживає заходів для забезпечення своєї безпеки", але, додав, конфлікту з ними в рф немає.
"На щастя, ні в Прибалтиці, ні у Фінляндії росіян не обстрілюють із танків чи бойових літаків, як це відбувається на Донбасі з 2014 року. А в Прибалтиці немає громадянської війни, де регулярна армія винищує росіян лише за те, що вони росіяни", - наголосив Пєсков.
Європу він звинуватив у тому, що вона "хоче війни, а не переговорів", а також "працює на адміністрацію Байдена".
"Європа не є суверенною; вона зробила те, про що її просила адміністрація Байдена, ніби кожен президент, кожен прем’єр-міністр був його радником", - висловився Пєсков.
Зараз же, каже, "Вашингтон говорить про мир, а європейці, відповідальні за забезпечення майбутнього миру на своєму континенті, говорять лише про війну".
Пєсков похвалив президента США Дональда Трампа і назвав, що його об’єднує з російським диктатором путіним.
За словами Пєскова, ведеться підготовка до зустрічі Трампа і путіна. Він наголосив, що вона "має бути продуктивною", адже "і Трамп, і путін хочуть результатів".
На запитання, чи може Трамп оголосити про нові санкції проти росії, якщо вона не підпише перемир'я до кінця квітня, Пєсков зазначив, що "Трамп ніколи не називав жодної дати".