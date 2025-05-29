Речник МЗС України Георгій Тихий висловився про страхи рф

В МЗС України вимагають від росіян негайно передати їхній документ і не гальмувати мирний процес.

В Міністерстві закордонних справ України вважають, що російська сторона затягує з передачею проєкту "меморандуму" з російською позицією щодо припинення вогню через наявні в ньому нереалістичні ультиматуми.

Про це повідомив у мережі X речник МЗС України Георгій Тихий.

"Cтрах росіян надіслати Україні їхній "меморандум" засвідчує те, що, імовірно, він містить нереалістичні ультиматуми, і вони бояться розкрити, що вони гальмують мирний процес", - наголосив Тихий.

Водночас, речник додав, що якщо це не так, то росіяни повинні передати документ негайно, як про це вже говорив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, і "припинити грати у ці ігри", бо це "лише доводить, що вони напевно хочуть, аби наступна зустріч була пустою".