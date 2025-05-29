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Речник МЗС України Георгій Тихий висловився про страхи рф

29 травня 2025, 16:35
Речник МЗС України Георгій Тихий висловився про страхи рф
Фото: unian.ua
В МЗС України вимагають від росіян негайно передати їхній документ і не гальмувати мирний процес.
В Міністерстві закордонних справ України вважають, що російська сторона затягує з передачею проєкту "меморандуму" з російською позицією щодо припинення вогню через наявні в ньому нереалістичні ультиматуми.
 
Про це повідомив у мережі X речник МЗС України Георгій Тихий.
 
"Cтрах росіян надіслати Україні їхній "меморандум" засвідчує те, що, імовірно, він містить нереалістичні ультиматуми, і вони бояться розкрити, що вони гальмують мирний процес", - наголосив Тихий.
 
Водночас, речник додав, що якщо це не так, то росіяни повинні передати документ негайно, як про це вже говорив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, і "припинити грати у ці ігри", бо це "лише доводить, що вони напевно хочуть, аби наступна зустріч була пустою".
МЗС Українивійна в Україніросія окупанти

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