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ПОЛІТИКА

Речник ЄС: Участь росії у мирному саміті визначатиме Україна

02 вересня 2024, 20:55
Речник ЄС: Участь росії у мирному саміті визначатиме Україна
учасники саміту миру (getty images)
"Якщо ви хочете вирішити проблему, вам потрібно залучати також тих, хто є її причиною".

Речник Європейського Союзу Пітер Стано заявив, що тільки Україна може вирішувати питання щодо участі російської федерації у другому Глобальному саміті миру.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Ми говорили багато разів, що, ймовірно, участь росії буде необхідною, тому що ця величезна міжнародна безпекова проблема була створена росією, коли вона здійснила атаку проти України та українського народу. Якщо ви хочете вирішити проблему, вам потрібно залучати також тих, хто є її причиною. Коли прийде вірний час для другої після Саміту миру в Швейцарії мирної конференції, буде справою організаторів, вирішувати", – зазначив Стано.

За його словами, це буде також питанням для самої росії - чи вона матиме бажання брати участь у мирній конференції.

"На цей час ми не бачили жодних щирих зусиль зі сторони путіна, щоб долучитися до будь-яких мирних переговорів", – додав він.

Євросоюзвійна в Українісаміт миру

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