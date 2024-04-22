​Речником Сил оборони півдня замість Гуменюк став Дмитро Плетенчук

До цього він був речником ВМС України.

Від сьогодні, 22 квітня, керівником пресцентру Сил оборони Півдня замість Наталії Гуменюк став капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук.

Про це він повідомив сам, пише "Укрінформ".

"Починаючи з сьогоднішнього дня приступаю до виконання обов'язків начальника Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України", – сказав Плетенчук.

Дотепер він був речником ВМС України. Також працював начальником пресслужби тактичної групи "Грім", з лютого по листопад 2022 року був пресофіцером Миколаївської ОВА.

Нагадаємо, 19 квітня стало відомо, що Наталію Гуменюк звільнили з посади керівниці пресцентру Сил оборони півдня, який вона очолювала із 2022 року. Напередодні українські медійники просили військове керівництво замінити Гуменюк на посаді "на більш компетентнішу особу". Журналісти заявили, що Гуменюк забороняє висвітлювати воєнні злочини російських окупантів у Херсонській області та не надає доступу до військових. Гуменюк відповіла, що звинувачення –бездоказові.