Референдум про вступ Молдови до ЄС пройде без Придністров'я – Санду
Референдум про входження Молдови до складу Європейського Союзу неможливо організувати на території Придністров'я, оскільки цей регіон не контролюється молдовською владою.
Про це заявила президентка Молдови Мая Санду в інтерв'ю румунським ЗМІ, передає DW.
"Виборчі дільниці не можуть бути відкриті на території придністровського регіону, оскільки він не контролюється конституційними органами", - сказала Санду.
Вона зазначила, що жителі лівого берега Дністра можуть прийти проголосувати на виборчих дільницях на правому березі.