Референдум про вступ Молдови до ЄС пройде без Придністров'я – Санду

Мешканці лівого берега Дністра зможуть проголосувати на виборчих дільницях на правому березі.

Референдум про входження Молдови до складу Європейського Союзу неможливо організувати на території Придністров'я, оскільки цей регіон не контролюється молдовською владою.



Про це заявила президентка Молдови Мая Санду в інтерв'ю румунським ЗМІ, передає DW.

"Виборчі дільниці не можуть бути відкриті на території придністровського регіону, оскільки він не контролюється конституційними органами", - сказала Санду.



Вона зазначила, що жителі лівого берега Дністра можуть прийти проголосувати на виборчих дільницях на правому березі.