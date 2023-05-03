Регіони рф скасовують паради 9 травня – CNN

Серед причин називають відсутність військової техніки.

Ще більше російських регіонів оголосили про скасування святкування Дня Перемоги 9 травня з міркувань безпеки та через відсутність військової техніки для демонстрації.

Про це пише CNN.

CNN підрахував, що дев'ять регіонів рф та тимчасово окупований півострів Крим скасували усі плани святкування Дня Перемоги – від військових парадів і феєрверків до традиційного маршу "Безсмертного полку" на честь перемоги над Німеччиною у 1945 році.

Зокрема йдеться про Псковську, Орловську, Курську, Бєлгородську, Воронезьку, Саратовську, Липецьку, Калузьку та Краснодарську області, а також тимчасово окупований Крим. Деякі з цих регіонів або мають спільний кордон з Україною, або ж розташовані поблизу кордону України.

Так, губернатор Саратовської області Роман Бусаргін 3 травня повідомив у соцмережі, що скасовують марш "Безсмертний полк", а також традиційний феєрверк.

Про внесення змін у свої плани наприкінці минулого тижня також заявили губернатори Орловської та Псковської областей. Андрєй Кличков з Орловської області заявив минулої п'ятниці в прямому етері на своїй сторінці у соцмережі "ВК", що парад вирішили скасувати через загрозу безпеці та відсутність військової техніки.

Губернатор Псковської області Міхаїл Вєдєрніков у вихідні написав, що в його регіоні також не проводитимуть традиційні паради або ходу.

Влада Липецької та Воронезької областей підтвердили проведення параду 9 травня, але відмовилася від традиційного феєрверка.

Глава Калузької області Владіслав Шапша також скасував феєрверки та масові заходи з міркувань безпеки, додавши, що у День Перемоги будуть присутні силовики.

Усі міста Краснодарського краю, крім Новоросійська, припинили підготовку до військового параду, повідомляє місцева адміністрація.

У деяких регіонах, зокрема в Бєлгороді та окупованому Криму, все частіше фіксують послідовні ймовірні атаки безпілотників.

Організатори "Безсмертного полку", ініціативи, яка підтримується урядом, у квітні оголосили, що цьогоріч ходу не проводитимуть, запропонувавши натомість висловлювати свої почуття в інтернеті.