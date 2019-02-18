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Регулятор отримав дозвіл на перевірку облгазів Фірташа

НКРЕКП очікує на офіційні документи ДРС
Державна регуляторна служба надала дозвіл на проведення позапланових перевірок 20 операторів газорозподільних систем.
Регулятор отримав дозвіл на перевірку облгазів Фірташа Фото: oilreview.kiev.ua

"Сьогодні ми отримали дозвіл від Державної регуляторної служби України на проведення позапланових перевірок 20 операторів газорозподільних систем на предмет донарахування в платіжках споживачів додаткових обсягів природного газу", - повідомила голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Оксана Кривенко у Facebook.

За її словами, НКРЕКП очікує на офіційні документи ДРС.

"Розраховуємо розпочати перевірку вже у березні", - додала Кривенко.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" закликав побутових споживачів природного газу без лічильників, які масово отримують платежі, нараховані на підставі завищених норм споживання, направляти відповідні скарги на урядову гарячу лінію.

У грудні споживачі газу без лічильників отримали рахунки за газ із донарахуваннями.

У Регіональній газовій компанії, що керує газовим бізнесом Дмитра Фірташа, заявили, що сума перерахунку за минулі періоди наведена інформативно і не підлягає сплаті. РГК звернулася до уряду з проханням розробити механізм компенсації урядом вказаної в рахунках заборгованості.

Сума розрахована за час дії норм, які були визнані незаконними рішенням суду, на яке посилається РГК.

12 грудня Кабінет Міністрів схвалив рішення перевірити всі облгази в країні. Причиною перевірок в уряді називають "нарахування облгазами додаткових платежів" за спожитий населенням газ.

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18 02 2019 16:39
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