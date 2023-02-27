Реклама на білбордах в Україні – найбільш працюючий інструмент просування

Реклама на білбордах є одним із найефективніших інструментів маркетингової комунікації в Україні. Білборд – це прямокутна або квадратна конструкція (зазвичай розміром 3х6 метрів), яка розміщується на високих стовпах у центрі міста, на міських дорогах або трасах, та інших місцях з великим потоком людей. У цій статті ми розповімо про переваги розміщення реклами на білбордах в Україні.

Особливості та переваги розміщення реклами на білбордах

Перша і, можливо, найбільш очевидна перевага реклами на білбордах – це висока видимість. Білборди розміщуються в зонах з великим потоком людей і можуть бути помітні з дальньої відстані, що робить їх ідеальним інструментом для привернення уваги до вашої реклами. Крім того, білборди можуть бути налаштовані на різні теми, макети, зроблені в яскравому та привабливому дизайні, збільшують шанси на те, що люди звертатимуть на них увагу та запам'ятають продукт чи послугу, що рекламується.

Друга перевага реклами на білбордах – це її тривала дія. На відміну від інших видів реклами, які можуть бути пропущені або вимкнені, білборди перебувають на місці тривалий час. Це означає, що ваша реклама може бути помічена людьми кілька разів протягом дня, що підвищує можливість того, що вони запам'ятають вашу марку. Крім того, розміщення реклами на білбордах може бути більш економічно ефективним, ніж інші види реклами, такі як радіо, телебачення та преса.

Як правильно підійти до розміщення реклами на борді

• Стратегія і локація. Велика кількість орендованих бордів зробить ваш бренд впізнаваним, але головне, щоб стратегія впізнаваності працювала саме там, де це потрібно, тобто там, де концентрується найбільша кількість потенційних споживачів вашого продукту. Якщо мова йде про акції, чи спеціальні пропозиції, то краще зосередити борди поруч з точками продажу, якщо про подію, яка наближається - в найбільш людних місцях міста. Правильно сформувати адресну програму в залежності від всіх факторів і побажань вам допоможе менеджер рекламної агенції.

• Виготовлення макету. Важливо подати інформацію так, щоб вона була зрозумілою, лаконічною і влучною. Тому бажано не розміщувати на борді довгі тексти, як будуть погано сприйматися здалеку, або які треба довго читати. Загалом з бордом контактують перехожі чи водії, всі зосереджені на своїх справах, тому щоб сприйняти текст з борду їм треба всього кілька секунд. Щодо візуальної частини, вона має бути помітною, гарно сприйматися оком, не дуже яскрава і не тьмяна. Краще всього використовувати для фону червоний, блакитний, зелений, а для тексту - чорний чи білий. Текст повинен гарно контрастувати з фоном.

Де замовити розміщення на білбордах в Україні?

Замовити рекламу на білбордах в Україні можна в компанії IDMedia. Рекламна агенція надає повний спектр послуг з розміщення зовнішньої реклами у Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі та інших містах України. Компанія дбає про кожен аспект процесу - від вибору місця розміщення до створення дизайну, монтажу та регулярного моніторингу бордів. Спеціалісти IDMedia допоможуть вам створити найбільш ефективну рекламну кампанію, яка водночас зекономить бюджет і надасть довгоочікувані результати.