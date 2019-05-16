Реклама "уряду Гройсмана" коштувала українцям 36 мільйонів, –" ЧЕСНО"

Реклама уряду, під керівництвом прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, у 2019 році коштувала платникам податків 35,94 мільйона гривень.

Зазначається, що навесні в уряді запустили гасло "Україна – це не просто місце на карті", яке просувають державним коштом, а також паралельно зовнішню рекламу для прем'єра розміщує громадська організація, повідомляє громадський рух "ЧЕСНО".

"Перше – це використання адмінресурсу, друге – обхід прозорих правил фінансування діяльності політиків", - заявили активісти.



Фото: ЧЕСНО

Так, відповідно до оголошення про тендер на сайті "Prozorro", 2019 року видатки на друк газети "Урядовий кур'єр" сягатимуть 19,5 мільйона гривень.

За даними громадського руху, це на 5 мільйонів більше, ніж торік.

Зокрема, реклама "уряду Гройсмана" міститься у спецвипуску, що має назву "Урядові новини" та друкується за окремі гроші з державного бюджету (там розповідають про реформи, децентралізацію тощо).

"На початку року в уряді поінформували, що на друк спецвипусків з рекламою Гройсмана витратили 1,8 мільйона гривень. Ці додатки до "Урядового кур'єра" пристосовують до конкретних областей України", - розповіли у "ЧЕСНО".

В організації додали, що крім того у 2018 році ДП "Редакція газети "Урядовий кур'єр" витратило на доставку спецвипусків з рекламою "уряду Гройсмана" до читачів 3,5 мільйона гривень. А від травня до грудня 2019-го за ці послуги заплатять ледь не вдвічі більше – 6,8 мільйона гривень.



Фото: ЧЕСНО

Крім того повідомляється, що з 2018 року на рекламних щитах з логотипом "уряду Гройсмана" коштом платників податків популяризували результати реформ, а тепер з'явилося гасло: "Україна – це не просто місце на карті".

У "ЧЕСНО" розповіли, що за умовами тендера, реклама, оплачена з державного бюджету, висітиме аж до початку парламентської кампанії. Її розміщення від квітня до кінця липня коштуватиме 13,4 мільйона гривень.

Повідомляється, що минулого року за півроку розміщення реклами на бордах віддали 7,7 мільйона бюджетних коштів.



Фото: ЧЕСНО

За даними Руху, ще 2,3 млн гривень бюджетних коштів до кінця року буде витрачено на публікацію урядової реклами у ЗМІ, у минулому році сума складала понад 1,5 мільйона.

"Окрім витрачання на рекламу коштів платників податків, навесні 2019 року з'явились і приватні ініціативи з популяризації "уряду Гройсмана". Ідеться про громадську організацію "Громадський рух "Українська стратегія" та рекламні кампанії у Facebook від сторінки "GoGro", - заявили у "ЧЕСНО".

Повідомляється, що зазначену громадську організацію заснували нардеп від "БПП" Вадим Денисенко, міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко та маловідомий політик Євген Золотарьов, які не прокоментували свою причетність до цієї ГО.

"Ведення рекламної кампанії через громадську організацію є способом уникнення прозорого звітування про походження коштів на неї. Адже, якби для Володимира Гройсмана рекламу розміщували від імені партії, то мали б відзвітувати НАЗК про осіб, котрі фінансують цю діяльність", - пояснюють активісти.

Вони додали, що також з 2018 року активізувалося просування прем'єр-міністра у Facebook, де прихильну до Гройсмана рекламу публікують на кількох сторінках.

Зокрема, наприкінці березня у Facebook з'явилася сторінка – "GoGro", що має на меті "підтримувати проєвропейський курс уряду Гройсмана".



Фото: ЧЕСНО

За даними громадського руху, ця сторінка постійно веде кілька рекламних кампаній вартістю до 100 доларів.