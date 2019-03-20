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Реконструкцію Київського вокзалу планують розпочати у липні 2019 року

"Наше бачення таке: площу необхідно зробити більш зручною для пасажирів: розширити пішохідний простір, зони тротуарів та оптимізувати логістику з громадським транспортом"
Укрзалізниця планує розпочати роботи з реконструкції Центрального вокзалу Києва та Привокзальної площі столиці у липні 2019 року.
Реконструкцію Київського вокзалу планують розпочати у липні 2019 року Фото: nemiga.info

Перший етап реконструкції стосуватиметься Привокзальної площі, повідомляє "Громадське".

"Наше бачення таке: площу необхідно зробити більш зручною для пасажирів: розширити пішохідний простір, зони тротуарів та оптимізувати логістику з громадським транспортом", - повідомив голова Укрзалізниці Євген Кравцов.

Другий етап реконструкції полягатиме в об’єднання Центрального та приміського вокзалів, а також зі станцією швидкісного трамвая. Наразі проект реконструкції перебуває на стадії експертизи.

Укрзалізниця планує створити вокзальну компанію, яка має опікуватися вокзалами на всій території України. Таку компанію планували створити до кінця 2018 року.

 

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20 03 2019 17:59
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