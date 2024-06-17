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ПОЛІТИКА

Рекордні обсяги замовлень стимулюють глобальні компанії залучати тисячі нових працівників – FT

17 червня 2024, 19:12
Рекордні обсяги замовлень стимулюють глобальні компанії залучати тисячі нових працівників – FT
Уряди в усьому світі збільшили військові витрати після повномасштабного вторгнення росії в Україну і на тлі широкомасштабної геополітичної напруженості.

Світові оборонні компанії набирають працівників найшвидшими темпами з часів закінчення холодної війни, оскільки галузь прагне виконати рекордні обсяги замовлень.

Опитування Financial Times щодо планів найму 20 великих і середніх американських і європейських оборонних і аерокосмічних компаній показало, що цього року вони планують найняти десятки тисяч людей.

Три найбільші американські підрядники — Lockheed Martin, Northrop Grumman і General Dynamics — мають близько 6 тисяч вакансій, які їм необхідно заповнити, в той час, як 10 опитаних компаній прагнуть збільшити кількість робочих місць загалом майже на 37 тисяч, що становить майже 10% від загальної кількості їхньої робочої сили.

"З часів закінчення холодної війни це найінтенсивніший період для оборонного сектору з найбільшим збільшенням обсягу замовлень за досить короткий проміжок часу", — сказав Ян Піє, генеральний секретар ASD, Європейської аерокосмічної й оборонної торговельної асоціації. 

Уряди в усьому світі збільшили військові витрати після повномасштабного вторгнення росії в Україну і на тлі широкомасштабної геополітичної напруженості. Раптовий стрибок замовлень після десятиліть низьких обсягів у поєднанні з конкуренцією за навички роботи з цифровими технологіями між технологічними групами та ринком праці, який все ще відчуває дефіцит кадрів у зв'язку з епідемією Covid, є одними з факторів, що зумовлюють зростання кількості найманих працівників у всій галузі.

Компанії заявили, що їм потрібні найрізноманітніші фахівці — від стажерів до керівників. Популярність мають інженери, розробники програмного забезпечення та аналітики з кібербезпеки, а також зварювальники та механіки.

Директор з персоналу італійської оборонної компанії Leonardo Антоніо Ліотті заявив, що вона веде "інтенсивний пошук нових співробітників, навіть інтенсивніший, ніж під час попередніх конфліктів, таких як в Іраку або Афганістані".

Компанії, що виробляють боєприпаси, зокрема Rheinmetall і Nammo, яким довелося значно збільшити обсяги виробництва, щоб поповнити державні запаси, належать до числа тих, хто найактивніше планує наймати співробітників.

У Nammo заявили, що "ніколи раніше не стикалися з подібною ситуацією". Компанія, яка частково належить норвезькому та фінському урядам, збільшила чисельність персоналу на 15% — з 2700 осіб у 2021 році до 3100 осіб у 2023 році.

зброяоборонні витративійна в Україні

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