Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Рекордний пакет допомоги: союзники виділяють Україні понад €21 млрд

11 квітня 2025, 15:09
Рекордний пакет допомоги: союзники виділяють Україні понад €21 млрд
Фото: Генштаб ЗСУ
Гілі назвав це "рекордним збільшенням військового фінансування для України".

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що сьогоднішні обговорення під час засідання Контактної групи з питань оборони України призвели до нових зобов’язань щодо надання військової допомоги від країн-союзників на понад 21 мільярд євро, що є "рекордним збільшенням військового фінансування для України".

Про це повідомляє The Guardian.

Він додає, що Велика Британія також продовжує свою підтримку, і цього року на військову допомогу Україні буде виділено загалом 4,5 мільярда фунтів стерлінгів.

The Guardian також зазначає, що Гілі підтримав заяву Бориса Пісторіуса, міністра оборони Німеччини, яка засуджує триваючу агресію путіна.

"Сьогодні рівно місяць, як росія відкинула мирну угоду президента Трампа. путін заявив, що хоче миру, але відхилив повне припинення вогню. путін заявив, що хоче миру, але продовжує тягнути час і затримує переговори. путін заявив, що хоче миру, але його війська продовжують обстрілювати Україну, як військові, так і цивільні цілі", — заявив Пісторіус.

"Ми з міністром Пісторіусом спільно провели сьогоднішнє засідання. 51 країна і партнер були залучені до Контактної групи, з Європи, Індо-Тихоокеанського регіону і Південної Америки. Нові зобов'язання щодо військової допомоги, оголошені сьогодні в рамках Контактної групи, становлять понад 21 мільярд євро", – наголосив Гілі.

"Цього року Велика Британія витратить 4,5 мільярда фунтів стерлінгів на військову підтримку України, що є найвищим показником за всю історію. Сьогодні я оголошую про виділення 350 мільйонів фунтів стерлінгів для того, щоб ця підтримка потрапила до українських бійців на передовій. Цей пакет включає радарні системи, протитанкові міни і сотні і тисячі нових безпілотників",- повідомив він.

Гілі також додав, що 150 мільйонів фунтів стерлінгів буде виділено на ремонт і обслуговування бойової техніки. 

"Це є частиною нових зусиль, спрямованих на ремонт 3000 українських транспортних засобів, які можуть бути повернуті в боротьбу з путіним в найближчі місяці", – підкреслив міністр оборони Британії.

В рамках "брюссельського Рамштайну" міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про черговий пакет військової допомоги для України, до якого, зокрема, увійдуть чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T.

НімеччинавійнаБританіяРамштайнпідтримка Українипакет військової допомогиБорис ПісторіусДжон Гілі

Останні матеріали

Попри запеклі бої, орки просунулися лише на невеликих вузьких ділянках. Проте ініціативою володіє Україна – Ендрю Таннер
Cуспільство
Попри запеклі бої, орки просунулися лише на невеликих вузьких ділянках. Проте ініціативою володіє Україна – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 11 квітня 2025, 12:33
Захід широко відкритий для брудних трюків росії. І причина не лише зовнішня – Едвард Лукас
Політика
Захід широко відкритий для брудних трюків росії. І причина не лише зовнішня – Едвард Лукас
Переклад iPress – 11 квітня 2025, 10:31
Трамп робить США слабкими. Як його психологічна вразливість руйнує економіку країни – Тімоті Снайдер
Політика
Трамп робить США слабкими. Як його психологічна вразливість руйнує економіку країни – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 11 квітня 2025, 07:01
Протистояти викликам. Мерц укладає коаліційну угоду під тиском Трампа – Politico
Політика
Протистояти викликам. Мерц укладає коаліційну угоду під тиском Трампа – Politico
Переклад iPress – 10 квітня 2025, 16:31
Тарифний бліц. Чому Трамп так швидко змінив свою позицію – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Тарифний бліц. Чому Трамп так швидко змінив свою позицію – Wall Street Journal
Переклад iPress – 10 квітня 2025, 12:25
Параноя кремля – британські шпигуни. Історія і сьогодення – Іріна Бороган та Андрєй Солдатов
Політика
Параноя кремля – британські шпигуни. Історія і сьогодення – Іріна Бороган та Андрєй Солдатов
Переклад iPress – 10 квітня 2025, 09:21
Роздуми зі Стамбула. Як Ердоган нейтралізував протести – Тімоті Еш
Політика
Роздуми зі Стамбула. Як Ердоган нейтралізував протести – Тімоті Еш
Переклад iPress – 09 квітня 2025, 16:45
Перемога у промисловій війні: порівняння росії, Європи та України 2022-2024. Частина І – RUSI
Політика
Перемога у промисловій війні: порівняння росії, Європи та України 2022-2024. Частина І – RUSI
Переклад iPress – 09 квітня 2025, 12:52
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється