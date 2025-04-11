Рекордний пакет допомоги: союзники виділяють Україні понад €21 млрд

Гілі назвав це "рекордним збільшенням військового фінансування для України".

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що сьогоднішні обговорення під час засідання Контактної групи з питань оборони України призвели до нових зобов’язань щодо надання військової допомоги від країн-союзників на понад 21 мільярд євро, що є "рекордним збільшенням військового фінансування для України".

Про це повідомляє The Guardian.

Він додає, що Велика Британія також продовжує свою підтримку, і цього року на військову допомогу Україні буде виділено загалом 4,5 мільярда фунтів стерлінгів.

The Guardian також зазначає, що Гілі підтримав заяву Бориса Пісторіуса, міністра оборони Німеччини, яка засуджує триваючу агресію путіна.

"Сьогодні рівно місяць, як росія відкинула мирну угоду президента Трампа. путін заявив, що хоче миру, але відхилив повне припинення вогню. путін заявив, що хоче миру, але продовжує тягнути час і затримує переговори. путін заявив, що хоче миру, але його війська продовжують обстрілювати Україну, як військові, так і цивільні цілі", — заявив Пісторіус.

"Ми з міністром Пісторіусом спільно провели сьогоднішнє засідання. 51 країна і партнер були залучені до Контактної групи, з Європи, Індо-Тихоокеанського регіону і Південної Америки. Нові зобов'язання щодо військової допомоги, оголошені сьогодні в рамках Контактної групи, становлять понад 21 мільярд євро", – наголосив Гілі.

"Цього року Велика Британія витратить 4,5 мільярда фунтів стерлінгів на військову підтримку України, що є найвищим показником за всю історію. Сьогодні я оголошую про виділення 350 мільйонів фунтів стерлінгів для того, щоб ця підтримка потрапила до українських бійців на передовій. Цей пакет включає радарні системи, протитанкові міни і сотні і тисячі нових безпілотників",- повідомив він.

Гілі також додав, що 150 мільйонів фунтів стерлінгів буде виділено на ремонт і обслуговування бойової техніки.

"Це є частиною нових зусиль, спрямованих на ремонт 3000 українських транспортних засобів, які можуть бути повернуті в боротьбу з путіним в найближчі місяці", – підкреслив міністр оборони Британії.

В рамках "брюссельського Рамштайну" міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про черговий пакет військової допомоги для України, до якого, зокрема, увійдуть чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T.