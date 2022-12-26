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Ремонт "Північних потоків".Скільки може коштувати дізнавалося NYT

26 грудня 2022, 19:25
Ремонт
Фото: AP
Компанія Nord Stream AG почала оцінювати вартість ремонту трубопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", на яких було виявлено витік газу. Вона може сягати півмільярда доларів.
Про це повідомляє The New York Times.
 
Як підкреслює видання, неназване джерело розповіло, що оцінка вартості ремонту пошкоджень на "Північних потоках" компанією Nord Stream AG розпочалася останніми тижнями.
 
"Одна з оцінок ремонту починається приблизно з 500 мільйонів доларів", - наводить NYT слова співрозмовника.
 
Також він додав, що росіяни хочуть з'ясувати, наскільки довго пошкоджені нитки газопроводу матимуть змогу витримувати вплив солоної води.
 
газПівнічний потікРФ

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