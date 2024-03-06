Республіканка Ніккі Хейлі припинила боротьбу за пост президента США

Ніккі Хейлі пообіцяла, що буде продовжувати використовувати свій голос для речей, у які вона вірить.

Ніккі Хейлі офіційно оголосила про вихід із гонки за висування кандидатом у президенти США від Республіканської партії.

Про це повідомив телеканал CNN.

"Настав час призупинити мою кампанію. Я сказала, що хочу, щоб їхні голоси були почуті. Я це зробила. Я ні про що не шкодую", – сказала вона під час поїздки до Південної Кароліни.

Хейлі додала, що хоча вона більше не буде кандидатом, але продовжить використовувати свій голос для речей, у які вона вірить.

Вона констатувала, що Дональд Трамп може стати кандидатом від Республіканської партії і побажала йому удачі.

Водночас Хейлі не стала безпосередньо закликати своїх прихильників голосувати за Трампа на президентських виборах у листопаді 2024 року. Натомість вона висловила сподівання, що Трампу вдасться переконати її електорат проголосувати за нього.

Як відомо, Ніккі Хейлі була останнім конкурентом для Дональда Трампа у перегонах за висування кандидатом у президенти США від республіканців.