Республіканська партія блокує двопартійну угоду щодо кордону – The Hill

Це розлютило демократів.

Спроба ухвалити двопартійний законопроєкт про посилення безпеки на кордоні США у Сенаті, ймовірно, зазнає краху, що фактично може відкласти розгляд питання до листопада.

Про це пише The Hill.

Провідні республіканці в Сенаті заявили, що заблокують розгляд законопроєкту з самого початку. Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер планував винести додаткові 118 мільярдів доларів на голосування в середу, 7 лютого.

Це може означати “смерть” пропозиції, розробленої сенаторами Джеймсом Ленкфордом, Крісом Мерфі та Кірстен Сінемою — менш ніж через 48 годин після того, як вони оприлюднили пакет, на розробку якого пішли місяці переговорів.

"Мені та більшості наших членів здається, що у нас немає реальних шансів прийняти цей закон", - заявив лідер республіканської меншості в Сенаті Мітч Макконнелл.

Республіканці висміяли процес підготовки законопроєкту та розкритикували положення, які, за їхніми словами, дозволять в'їзд до країни п'ятьом тисячам мігрантів щодня - теза, яку Ленкфорд і його колеги по переговорах рішуче спростували.

Таке швидке засудження документа, своєю чергою, розлютило демократів.

Вони стверджували, що республіканці ввели їх в оману, наполягаючи на прив'язці політики щодо кордону до допомоги Україні ще в жовтні минулого року.

"Як можна довіряти республіканцям зараз? Звідки нам знати, що робити далі?", - сказав Мерфі журналістам.

Розчарування Мерфі також проявилося під час виступу, в якому він заявив, що Республіканська партія в Сенаті нічим не відрізняється від своїх колег у Палаті, а її представників турбує лише думка колишнього президента США Дональда Трампа. Трамп кілька тижнів закликав республіканців у Конгресі відмовитися від підтримки угоди щодо кордону до завершення виборів.

У понеділок Ленкфорд казав, що законопроєкт "у процесі розробки", але швидко стало зрозуміло, що демократи не готові йти на подальші поступки, а республіканці виявили готовність “почекати”, щоб побачити, чи повернеться Трамп до Білого дому.

Республіканці в Сенаті стверджували, що, окрім опозиції Трампа, були й інші причини провалу законопроєкту, зокрема, вибір часу і повільна реакція з боку Білого дому.

Провал законопроєкту щодо кордону тепер означає невизначене майбутнє для інших частин запиту, включаючи фінансування допомоги Україні та Ізраїлю.

Члени Конгресу зазначили, що були вражені швидкістю та невблаганністю опозиції Республіканської партії і дали зрозуміти, що вони, ймовірно, не знають, що робити з обговоренням питання кордону.