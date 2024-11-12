Республіканська партія матиме більшість у Палаті представників – The Hill
12 листопада 2024, 08:55
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
Повнота влади в руках політичної сили Дональда Трампа.
Компанія Decision Desk HQ, яка займається підрахунком результатів виборів у США, у понеділок підтвердила перемогу у своїх округах щонайменше 218 кандидатів у конгресмени від Республіканської партії.
Про це пише американське видання The Hill.
Таким чином "червона" політична сила зберігає за собою більшість у нижній палаті парламенту. З урахуванням перемоги Дональда Трампа у президентських перегонах та здобуття республіканцями більшості у Сенаті, під їхнім контролем опиняється усі законодавча та виконавча влада.
Інші компанії, що оголошують попередні результати волевиявлення, поки не підтверджують досягнення республіканцями потрібних 218 мандатів. У ніч виборів саме Decision Desk HQ першими оголосили Дональда Трампа 47-им президентом Сполучених Штатів.