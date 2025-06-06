Республіканці готові натиснути на Трампа заради санкцій проти рф – Politico

Скоро на столі у Трампа може опинитися законопроект про санкції, який завдасть серйозної шкоди здатності росії фінансувати війну.

Цей захід, ініційований сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем, зібрав вражаючу кількість - 82 співавтори, а лідер більшості в Сенаті Джон Тун і спікер Палати представників Майк Джонсон цього тижня відкрито висловили підтримку необхідності протистояти росії, .

"Такої сприятливої можливості, щоб "притиснути" путіна і, нарешті, змусити його сісти за стіл переговорів, може більше не випасти. Але є одна заковика: схоже, Трамп цього просто не хоче", - пише ЗМІ.

Поки що немає жодних ознак того, що він публічно дасть "зелене світло" Конгресу надіслати йому законопроєкт, не кажучи вже про те, щоб підписати його, якщо він все ж таки потрапить до нього на стіл.

Нещодавно він, після розмови з путіним, опублікував заяву, в якій анонсував можливі дії росії у відповідь за атаку по її стратегічній авіації - без будь-якого засудження дій кремлівського диктатора. Конгресу ж навіть не обов'язково повністю ухвалювати цей законопроєкт: достатньо одного вирішального голосування в Сенаті, щоб надіслати москві недвозначний сигнал, що Трамп тримає proverbial sword - "меч" - над її головою.

Також у матеріалі йдеться про те, що Джон Тун публічно і приватно повідомив своїм однопартійцям-республіканцям, що готовий винести законопроєкт Грема на голосування в Сенаті до липневих канікул. За словами джерел, близьких до обговорення, Білий дім не виявив ініціативи, але й не стане перешкоджати, якщо Сенат захоче просувати цей захід.