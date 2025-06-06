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Республіканці готові натиснути на Трампа заради санкцій проти рф – Politico

06 червня 2025, 16:09
Республіканці готові натиснути на Трампа заради санкцій проти рф – Politico
Фото: з відкритих джерел
Вони будуть націлені на країни, які продовжують купувати російську нафту і газ - життєво важливі джерела доходу її економіки.
Скоро на столі у Трампа може опинитися законопроект про санкції, який завдасть серйозної шкоди здатності росії фінансувати війну. 
 
Про це пише Politico.
 
Цей захід, ініційований сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем, зібрав вражаючу кількість - 82 співавтори, а лідер більшості в Сенаті Джон Тун і спікер Палати представників Майк Джонсон цього тижня відкрито висловили підтримку необхідності протистояти росії, .
 
"Такої сприятливої можливості, щоб "притиснути" путіна і, нарешті, змусити його сісти за стіл переговорів, може більше не випасти. Але є одна заковика: схоже, Трамп цього просто не хоче", - пише ЗМІ.
 
Поки що немає жодних ознак того, що він публічно дасть "зелене світло" Конгресу надіслати йому законопроєкт, не кажучи вже про те, щоб підписати його, якщо він все ж таки потрапить до нього на стіл.
 
Нещодавно він, після розмови з путіним, опублікував заяву, в якій анонсував можливі дії росії у відповідь за атаку по її стратегічній авіації - без будь-якого засудження дій кремлівського диктатора. Конгресу ж навіть не обов'язково повністю ухвалювати цей законопроєкт: достатньо одного вирішального голосування в Сенаті, щоб надіслати москві недвозначний сигнал, що Трамп тримає proverbial sword - "меч" - над її головою.
 
Також у матеріалі йдеться про те, що Джон Тун публічно і приватно повідомив своїм однопартійцям-республіканцям, що готовий винести законопроєкт Грема на голосування в Сенаті до липневих канікул. За словами джерел, близьких до обговорення, Білий дім не виявив ініціативи, але й не стане перешкоджати, якщо Сенат захоче просувати цей захід.
 
При цьому в лавах сенаторів-республіканців є реальна підтримка цього заходу - хоча б як інструменту тиску.
 
"Ми просто повинні це зробити. Трамп може зупинити або загальмувати це в Палаті представників. Але ми можемо заявити про свою позицію, продемонструвати силу Сенату, щоб Трамп мав змогу сказати путіну: "Не примушуй мене це робити"", - сказав сенатор-республіканець Кевін Крамер, переконаний прихильник Трампа.
 
Сам факт просування цього закону в Сенаті вже буде серйозним сигналом, вважають американські чиновники.

 

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