Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Республіканці готують план на перші 100 днів Трампа у разі його перемоги

25 жовтня 2024, 09:33
Республіканці готують план на перші 100 днів Трампа у разі його перемоги
Фото: Great again
Лідери партії у Палаті представників і Сенаті формують план дій на перші "100 днів Трампа" для виконання його програми.

Республіканці в обох палатах Конгресу США починають готувати свій порядок денний на "перші 100 днів" Дональда Трампа на випадок його перемоги за результатами виборів, що відбудуться 5 листопада.

Про це повідомляє The Hill з посиланням на джерела.

Лідери партії у Палаті представників і Сенаті формують план дій на перші "100 днів Трампа" для виконання його програми.

Нещодавно помічники ключових республіканців, зокрема лідера республіканців у Сенаті Мітча Макконела, лідера республіканців у Палаті представників Стіва Скаліза та спікера Майка Джонсона проводили зустріч з цього приводу.

Відомо, що Джонсон регулярно контактував з Трампом останніми місяцями, а Скаліз казав, що спілкувався з експрезидентом щодо його топ-пріоритетів на 2025 рік. 

Головною ініціативою очікувано будуть поправки до бюджету бюджету, які б виконали його обіцянки щодо скорочення податків на трильйони доларів

Також республіканці хочуть схвалити великий проєкт щодо південного кордону, який би включав завершення Трампової "стіни".

Дональд ТрампреспубліканціВибори в США

Останні матеріали

Таємні розмови Ілона Маска з путіним. Як Маск в Москві
Політика
Таємні розмови Ілона Маска з путіним. Як Маск в Москві "наклюкався" до втрати свідомості – WSJ
Переклад iPress – 25 жовтня 2024, 12:17
путін створює
Політика
путін створює "чорні сотні" під назвою "русская община". Це загрожує як іммігрантам, так і корінним неросіянам – Пол Гобл
Переклад iPress – 25 жовтня 2024, 08:30
Ми вже перебуваємо у стані війни з росією. Ми просто ще не усвідомили цього – Ніл Барнетт
Політика
Ми вже перебуваємо у стані війни з росією. Ми просто ще не усвідомили цього – Ніл Барнетт
Переклад iPress – 24 жовтня 2024, 16:45
Автокатастрофа у сповільненій зйомці. Як політичне та військове керівництво України не дає спокійно спати Тому Куперу
Політика
Автокатастрофа у сповільненій зйомці. Як політичне та військове керівництво України не дає спокійно спати Тому Куперу
Переклад iPress – 24 жовтня 2024, 12:43
Розбудили не того тигра. Хороші хлопці ще можуть перемогти – Ендрю Таннер
Розбудили не того тигра. Хороші хлопці ще можуть перемогти – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 24 жовтня 2024, 08:48
Як мільярдери-республіканці навчилися знову любити Трампа.
Політика
Як мільярдери-республіканці навчилися знову любити Трампа. "Вони хочуть розв'язати свої проблеми" – New Yorker
Переклад iPress – 23 жовтня 2024, 15:37
План перемоги Зеленського: хто наважиться, той переможе. Затягнути і перемолоти – Ендрю Таннер
Політика
План перемоги Зеленського: хто наважиться, той переможе. Затягнути і перемолоти – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 23 жовтня 2024, 05:42
Робітники та безробітні
Політика
Робітники та безробітні "автомобільного штату" Мічиган голосуватимуть за Трампа. Незалежні виборці у Пенсильванії також – репортажі Бруно Масаєша та Едварда Лукаса
Переклад iPress – 22 жовтня 2024, 14:30
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється