Республіканці готують план на перші 100 днів Трампа у разі його перемоги

Лідери партії у Палаті представників і Сенаті формують план дій на перші "100 днів Трампа" для виконання його програми.

Республіканці в обох палатах Конгресу США починають готувати свій порядок денний на "перші 100 днів" Дональда Трампа на випадок його перемоги за результатами виборів, що відбудуться 5 листопада.

Про це повідомляє The Hill з посиланням на джерела.

Лідери партії у Палаті представників і Сенаті формують план дій на перші "100 днів Трампа" для виконання його програми.

Нещодавно помічники ключових республіканців, зокрема лідера республіканців у Сенаті Мітча Макконела, лідера республіканців у Палаті представників Стіва Скаліза та спікера Майка Джонсона проводили зустріч з цього приводу.

Відомо, що Джонсон регулярно контактував з Трампом останніми місяцями, а Скаліз казав, що спілкувався з експрезидентом щодо його топ-пріоритетів на 2025 рік.

Головною ініціативою очікувано будуть поправки до бюджету бюджету, які б виконали його обіцянки щодо скорочення податків на трильйони доларів

Також республіканці хочуть схвалити великий проєкт щодо південного кордону, який би включав завершення Трампової "стіни".