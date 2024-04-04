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Республіканці "інфіковані" російською пропагандою – ЗМІ

04 квітня 2024, 21:22
Республіканці
Фото: Укрінформ
Американський конгресмен заявив, що російська пропаганда "заразила" частину американських республіканців.

Про це пише щотижневий американський журнал Newsweek.

Високопоставлений конгресмен від Республіканської партії заявив, що російська пропаганда, яку поширює кремль, "інфікувала" частину електрорату Республіканської партії. 

"Я думаю, що російська пропаганда, на жаль, проникла в Сполучені Штати, і вона заразила значну частину бази моєї партії", - сказав голова Комітету у закордонних справах Палати представників і республіканець від Техасу Майкл Маккол. 

Можливо тому голосування за новий пакет військової, економічної і гуманітарної допомоги для України сумою близько 60 млрд доларів, вже протягом кількох місяців стоїть на паузі. 

Це замороження викликає занепокоєння в Києві тому, що російські окупанти просуваються на захід і захоплюють українську територію, в той час, як ЗСУ не мають достатньої кількості зброї на фронті.

"Допомога США є основою підтримки, що надходить в Україну для підтримання її воєнних зусиль проти Росії, які вже давно перевалили за дворічний рубіж. Допомога з інших джерел, як-от кількох європейських країн, затьмарює внесок США, а Росія мобілізувала свою оборонну промисловість, щоб продовжувати власну боротьбу", - пише видання. 

Адміністрація президента США Джо Байдена зібрала 300 млн доларів додаткової допомоги для України в середині березня, але вона розчарована тим, як Палата представників, яку контролюють республіканці, затримується з прийняттям нового пакету допомоги. 

"Нам дуже потрібно, щоб Конгрес ухвалив додатковий бюджет. Це шлях до того, щоб Україна отримала підтримку, якої вона потребує, і в тому обсязі, який їй потрібен для продовження боротьби", - сказав прес-секретар Пентагону Пет Райдер.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Washington Post, яке було опубліковане в кінці березня, заявив, що без підтримки США, Україна не матиме ні ППО, ні ракет "Patriot", ні перешкод для радіоелектронної боротьби, ні 155-міліметрових артилерійських снарядів.

"Це означає, що ми будемо повертатися, відступати, крок за кроком, маленькими кроками", - саказав він. 

Він додав, що якщо лінія фронту не витримає через нестачу снарядів, "росіяни можуть піти на великі міста".

"Я повинен пояснити їм, що стоїть на кону, чому Україна відповідає інтересам нашої національної безпеки. Якщо Україна впаде, Кремль звернеться до сусідніх країн, таких як Молдова і Грузія, а потім подивиться на Балтійський регіон на східному фланзі НАТО. Тому я вважаю, що це превентивна міра", - підсумував республіканець Майкл Маккол.

 
Республіканська партіяросійська пропагандапідтримка України

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