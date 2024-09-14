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ПОЛІТИКА

Республіканці Конгресу США пообіцяли визнати результати виборів 2024, попри позицію Трампа

14 вересня 2024, 12:15
Республіканці Конгресу США пообіцяли визнати результати виборів 2024, попри позицію Трампа
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
Трамп поки відмовлявся сказати, чи визнає результати виборів цього року, та продовжує заперечувати програш Байдену в 2020 році.

Півдюжини республіканців Палати представників Конгресу США підписали двопартійний лист, у якому пообіцяли поважати визнаного переможця президентських виборів 2024 року, згідно з копією, отриманою Axios.

Підписанти листа обіцяють “захистити справедливість і цілісність Америки, визнавши переможця виборів законним президентом Сполучених Штатів”.

Вони також пообіцяли бути присутніми на інавгурації 20 січня, служити “голосом спокою і примирення”, а ще засуджувати тих, хто “схвалює або бере участь у насильстві”.

На чолі з конгресменами демократом Джошем Готхаймером і республіканцем Доном Бейконом лист підписали 25 інших демократів і республіканців. 

В офісі Готтхаймера повідомили Axios, що вони продовжують збирати підписи серед законодавців. 

Кандидат від республіканців колишній президент Дональд Трамп, відмовився сказати, чи визнає результати виборів цього року, а ще він досі заперечує свій програш Джо Байдену на виборах 2020 року.

Напад прихильників Трампа на Капітолій 6 січня 2021 року продовжує впливати на американських законодавців, і багато з них говорять про сплеск політично мотивованого насильства останніми роками. Секретна служба планує посилити захист Конгресу 6 січня 2025 року, коли заплановано затвердження результатів виборів.

Дональд ТрампреспубліканціВибори США

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