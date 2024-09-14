Республіканці Конгресу США пообіцяли визнати результати виборів 2024, попри позицію Трампа
Півдюжини республіканців Палати представників Конгресу США підписали двопартійний лист, у якому пообіцяли поважати визнаного переможця президентських виборів 2024 року, згідно з копією, отриманою Axios.
Підписанти листа обіцяють “захистити справедливість і цілісність Америки, визнавши переможця виборів законним президентом Сполучених Штатів”.
Вони також пообіцяли бути присутніми на інавгурації 20 січня, служити “голосом спокою і примирення”, а ще засуджувати тих, хто “схвалює або бере участь у насильстві”.
На чолі з конгресменами демократом Джошем Готхаймером і республіканцем Доном Бейконом лист підписали 25 інших демократів і республіканців.
В офісі Готтхаймера повідомили Axios, що вони продовжують збирати підписи серед законодавців.
Кандидат від республіканців колишній президент Дональд Трамп, відмовився сказати, чи визнає результати виборів цього року, а ще він досі заперечує свій програш Джо Байдену на виборах 2020 року.
Напад прихильників Трампа на Капітолій 6 січня 2021 року продовжує впливати на американських законодавців, і багато з них говорять про сплеск політично мотивованого насильства останніми роками. Секретна служба планує посилити захист Конгресу 6 січня 2025 року, коли заплановано затвердження результатів виборів.