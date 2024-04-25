Республіканці можуть завадити наступній допомозі зі США – The Hill

Новий запит на фінансування України почнуть готувати у вересні.

Критики пакету допомоги Україні від Республіканської партії визнають, що лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл виграв цей раунд дебатів, проштовхуючи через Конгрес США 61 мільярд доларів для Києва. Але вони стверджують, що надалі допомоги не буде.

Про це пише The Hill.

"Якщо Україна думає, що Конгрес США виділить їй ще 60 мільярдів доларів, то це не так", – сказав сенатор Джей Ді Венс, який очолив опозицію серед республіканців в Сенаті щодо допомоги Україні.

Радник з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив у середу, що новий пакет військової допомоги Україні триватиме до кінця року. Це підвищує ймовірність того, що у 2025 році може швидко знадобитися нове фінансування.

"Це може зробити війну України з росією і підтримку Києва з боку США головним питанням у президентських перегонах між Байденом і колишнім президентом Трампом, а також у боротьбі за місця в Палаті представників і Сенаті. Президентські перегони та вибори до Палати представників вважаються непередбачуваними, в той час як республіканці вважаються фаворитами для отримання більшості в Сенаті за дуже сприятливого розкладу", – пише видання.

Сенатор Кріс Ван Холлен вважає, що дуже багато з того, що станеться далі, залежить від результатів виборів у листопаді.

За словами журналістів, Україна має підтримку в обох палатах Конгресу, але підтримка Республіканської партії в Палаті представників зменшується. Більшість республіканців проголосували проти збільшення допомоги Україні, а деякі консерватори погрожують змістити Майка Джонсона з посади спікера. Водночас більшість сенаторів-республіканців підтримали допомогу Україні.

"Кредитний компонент буде більшим, а не меншим. Якщо ви хочете більше для України в майбутньому, це буде більше позика", – зазначив сенатор Ліндсі Грем.

Зазначається, що для прихильників допомоги Україні питання полягає не в тому, чи буде, а в тому, коли Україні знадобиться наступний транш допомоги. Законодавці також мало уявляють, чого очікувати, якщо колишній президент Трамп виграє ще один термін, з огляду на його постійно мінливу позицію щодо війни.

Чиновники Міністерства оборони та європейські союзники почнуть готувати новий запит на фінансування України у вересні, і він має надійти до Конгресу на сесії, що залишилася до кінця канікул, пише видання.

"Я б очікував, що це станеться в кінці сесії. Якщо Байден програє, чи подасть він додатковий запит до того, як Трамп вступить на посаду? З новою адміністрацією доведеться провести значні консультації", – сказав співрозмовник The Hill.

Законодавці, які підтримують фінансування України, відчувають себе натхненними сильними двопартійними голосами, які просунули пакет надзвичайних витрат через Сенат і Палату представників. 31 республіканець Сенату приєднався до майже всіх демократів. Це на дев'ять членів Республіканської партії більше, ніж під час голосування в лютому.