Республіканці розробляють власний пакет допомоги Україні – NBC

Законопроєкт знаходиться на початкових стадіях.

Республіканці в Палаті представників Конгресу США розробляють власний пакет допомоги для України, який передбачає надання Києву кредитів.

Про це повідомляє NBC з посиланням на власні джерела.

Над новою версією законопроєкту допомоги Україні працюють спікер Палати представників США Майк Джонсон і голови ключових комітетів Палати представників, які займаються національною безпекою.

Законодавці сподіваються, що новий законопроєкт зможе пройти через Конгрес, не відштовхнувши консерваторів, що виступають проти подальшого фінансування України.

Плани перебувають на попередній стадії і ще далекі від остаточного формування, але республіканці, які підтримують Україну, хочуть бути готовими до прийняття закону, як тільки Конгрес затвердить черговий законопроект з фінансування уряду 22 березня.

Серед пропозицій, що обговорюються, розглядати частину невійськової допомоги як вид кредиту, заявили голова Комітету у закордонних справах Палати представників Майк МакКоул, республіканець від Техасу, який бере участь в обговоренні, і сенатор Ліндсі Грем, республіканець від Південної Кароліни.

За словами голови комітету закордонних справ нижньої палати Конгресу США Майкла Маккола, вивчається можливість виділення частини невійськової допомоги, ймовірно, у межах законопроєкту будуть задіяні заморожені російські активи.

Надання кредитів, як частина пакету, покликане зменшити занепокоєння консерваторів у Палаті представників, які критикували мільярдні обсяги американської допомоги Україні і заявили, що не підтримують подальше спрямування доларів американських платників податків без довгострокового плану перемоги у війні.