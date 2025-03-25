Республіканці стали на захист Волтца після скандалу в Signal – Politico

Деякі законодавці визнають, що ситуація викликає занепокоєння, але не вважають її достатньою підставою для кадрових змін.

Депутати від Республіканської партії в Конгресі США стали на захист радника з національної безпеки Майка Волтца після скандалу з використанням зашифрованого додатка Signal для обговорення військових операцій, зокрема атаки на хуситів у Ємені.

Попри критику, спікер Палати представників Майк Джонсон висловив повну підтримку Волтцу: "Він був створений для цієї роботи, і я повністю довіряю йому".

Деякі законодавці визнають, що ситуація викликає занепокоєння, але не вважають її достатньою підставою для кадрових змін.

"Так, це помилка, але такі речі трапляються, і це не означає, що потрібно жертвувати досвідченими фахівцями", — зазначив конгресмен Дон Бейкон.

Очікується, що питання порушать на слуханнях у Сенаті з питань розвідки, де дадуть свідчення директор Нацрозвідки США Талсі Габбард і директор ЦРУ Джон Реткліфф.

Як повідомлялося, у Білому домі точаться дискусії щодо можливості відставки Волтца у зв'язку з витоком з його вини інформації про удари американських військових по єменських заколотниках-хуситах.

"Два чиновники Білого дому запропонували, що тепер Волтц має залишити посаду і не ставити президента в незручне становище", - інформує Politico.

Поки що рішення про можливу відставку Волтца немає. Також повідомляється, що Трамп має визначити подальшу долю свого радника протягом найближчих днів. Прессекретар Білого дому Керолайн Левітт заявила в понеділок, що президент США, як і раніше, вірить своїй команді з нацбезпеки, включно з Волтцом.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон, зі свого боку, вважає, що Волтц "у жодному разі не має йти у відставку".