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ПОЛІТИКА

Республіканці в Сенаті занепокоєні зовнішньополітичною позицією Трампа щодо України

01 серпня 2024, 17:34
Республіканці в Сенаті занепокоєні зовнішньополітичною позицією Трампа щодо України
За даними видання, подив республіканців у Сенаті викликали останні дії Трампа протягом трьох тижнів.

Республіканці в Сенаті стривожені тим, що розрив між їхньою позицією з питань зовнішньої політики та позицією експрезидента США Дональда Трампа продовжує зростати. Зокрема це стосується війни в Україні.

Про це повідомляє The Hill.

За даними видання, подив республіканців у Сенаті викликали останні дії Трампа протягом трьох тижнів.

Зокрема, йдеться про рішення Трампа запросити прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до себе до резиденції після саміту НАТО, оскільки Орбан має тісні зв'язки з російським диктатором владіміром путіним та докладає зусиль для підриву підтримки України з боку НАТО.

Також сенатори-республіканці були стривожені, коли Трамп вирішив зробити кандидатом на посаду віце-президента сенатора Джея Ді Венса. Він є одним із ключових противників допомоги Україні від США.

При цьому занепокоєння серед членів Республіканської партії викликають і твердження Трампа, що Тайвань має "більше платити" за свою оборону на тлі можливої агресії Китаю.

Один із неназваних законодавців-республіканців розповів виданню, що "це велике питання", чи підтримуватиме Трамп Україну в захисті від Росії і чи допоможе Тайваню оборонятися у разі нападу Китаю.

"Я не думаю, що він хоче брати участь у конфліктах або "платити за конфлікти" у всьому світі", - додав сенатор.

Нагадаємо, нещодавно Республіканська партія оголосила Дональда Трампа своїм кандидатом у президенти. Вибори відбудуться у листопаді. Суперником Трампа буде віце-президент США Камала Гарріс.

Дональд ТрампреспубліканціВибори СШАдопомога Україні

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