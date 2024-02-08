Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Республіканці в Палаті представників допомагають путіну – Economist

08 лютого 2024, 10:38
Республіканці в Палаті представників допомагають путіну – Economist
Будинок Конгресу США (Капітолій). Фото: Cliffords Photography
Їхній цинізм щодо України послаблює Америку і робить світ менш безпечним.

Події в американському Сенаті щодо розгляду допомоги Україні і неспроможність парламенту консолідуватись викликає стурбованість не лише в Україні.

Британське видання Еconomist критично оцінює дії американської влади, яка не здатна у критичний момент допомогти Україні, Такі дії США все більше викликає занепокоєння не лише в Європі.

"Яка користь від американських гарантій безпеки в Балтії, на Тайвані чи на Близькому Сході? Україна наполегливо протистояла імперським амбіціям владіміра путіна, не створюючи загрози жодному американському солдату. Припинення допомоги додасть сміливості агресорам у всьому світі та зробить світ менш безпечним для всіх. Республіканці Палати представників, безсумнівно, вітають себе за те, як їм вдалось ускладнили життя пану Байдену. Якби вони мали намір завдати шкоди Америці та допомогти пану путіну, вони навряд чи могли б зробити краще", – резюмує ситуацію оглядач Еconomist.

На думку видання, затримка сенатського рішення не співставна із втратами – репутаційними та фізичними, які вже зараз несе на полі бою український солдат. 

"Українські солдати не можуть чекати, поки якась альтернативна ідея фінансування пройде погодження Конгресу. Їм зараз потрібні боєприпаси. Якщо вони цього не отримають, вони, можливо, не зможуть відбити російський весняний наступ, і можуть втратити більше території своєї країни", – пише видання.

Водночас, сенат США повторно перегляне законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Питання міграційної реформи та безпеки кордону не розглядатимуться, повідомила посол України в США Оксана Маркарова.

"Сенат підтримав процедурне рішення за  перегляд рішення по голосуванню (аналог нашого повернення на голосування) ("За" — 58, "Проти" — 41), яке потрібне для винесення на голосування питання щодо припинення дебатів і розгляд по суті "чистого" законопроекту про міжнародну допомогу США  без міграційної реформи, внесеного раніше сьогодні сенатором Мюрреєм. Для цього потрібно буде 60 голосів", – повідомила посол України в США.

Друге процедурне голосування відбудеться сьогодні о 19.00 за Києвом. У разі прийняття рішення за законопроект голосуватимуть по суті.

Путіндопомога УкраїніПалата представників

Останні матеріали

І знов Час Х для допомоги США Україні. Сенат голосуватиме це питання після провалу законопроєкту про кордон – WSJ
Політика
І знов Час Х для допомоги США Україні. Сенат голосуватиме це питання після провалу законопроєкту про кордон – WSJ
Переклад iPress – 08 лютого 2024, 12:54
Нема грошей – нема пундиків. Про конфлікт між Зеленським та Залужним – Том Купер
Політика
Нема грошей – нема пундиків. Про конфлікт між Зеленським та Залужним – Том Купер
Переклад iPress – 07 лютого 2024, 23:31
Адаптаційна перевага росії і що з цим робити. На початку війни росіяни програвали, а тепер перевершують Україну – Мік Раян
Політика
Адаптаційна перевага росії і що з цим робити. На початку війни росіяни програвали, а тепер перевершують Україну – Мік Раян
Переклад iPress – 07 лютого 2024, 16:14
Пропагандони кремля: інтерв'ю путіна і Такера
Пропагандони кремля: інтерв'ю путіна і Такера "підірве" вибори у США. Вони сподіваються на громадянську війну – Джулія Девіс
Переклад iPress – 07 лютого 2024, 12:18
Роль тактичних БПЛА в російсько-українській війні. А куди поділися
Технології
Роль тактичних БПЛА в російсько-українській війні. А куди поділися "Байрактари"? – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 лютого 2024, 07:22
Не лише громадянська війна. Верховний суд вирішуватиме, чи зможе Трамп обіймати посаду президента через заколот у січні 2020 року – Тімоті Снайдер
Політика
Не лише громадянська війна. Верховний суд вирішуватиме, чи зможе Трамп обіймати посаду президента через заколот у січні 2020 року – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 06 лютого 2024, 14:39
росіяни трохи просунулися на Куп'янському напрямку. А Україна розширила плацдарм біля Кринок – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни трохи просунулися на Куп'янському напрямку. А Україна розширила плацдарм біля Кринок – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 06 лютого 2024, 12:13
Політичні торги навколо допомоги Україні. Як республіканці шокували Європу – Politico
Політика
Політичні торги навколо допомоги Україні. Як республіканці шокували Європу – Politico
Переклад iPress – 06 лютого 2024, 09:09
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється