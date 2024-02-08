Республіканці в Палаті представників допомагають путіну – Economist

Їхній цинізм щодо України послаблює Америку і робить світ менш безпечним.

Події в американському Сенаті щодо розгляду допомоги Україні і неспроможність парламенту консолідуватись викликає стурбованість не лише в Україні.

Британське видання Еconomist критично оцінює дії американської влади, яка не здатна у критичний момент допомогти Україні, Такі дії США все більше викликає занепокоєння не лише в Європі.

"Яка користь від американських гарантій безпеки в Балтії, на Тайвані чи на Близькому Сході? Україна наполегливо протистояла імперським амбіціям владіміра путіна, не створюючи загрози жодному американському солдату. Припинення допомоги додасть сміливості агресорам у всьому світі та зробить світ менш безпечним для всіх. Республіканці Палати представників, безсумнівно, вітають себе за те, як їм вдалось ускладнили життя пану Байдену. Якби вони мали намір завдати шкоди Америці та допомогти пану путіну, вони навряд чи могли б зробити краще", – резюмує ситуацію оглядач Еconomist.

На думку видання, затримка сенатського рішення не співставна із втратами – репутаційними та фізичними, які вже зараз несе на полі бою український солдат.

"Українські солдати не можуть чекати, поки якась альтернативна ідея фінансування пройде погодження Конгресу. Їм зараз потрібні боєприпаси. Якщо вони цього не отримають, вони, можливо, не зможуть відбити російський весняний наступ, і можуть втратити більше території своєї країни", – пише видання.

Водночас, сенат США повторно перегляне законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Питання міграційної реформи та безпеки кордону не розглядатимуться, повідомила посол України в США Оксана Маркарова.

"Сенат підтримав процедурне рішення за перегляд рішення по голосуванню (аналог нашого повернення на голосування) ("За" — 58, "Проти" — 41), яке потрібне для винесення на голосування питання щодо припинення дебатів і розгляд по суті "чистого" законопроекту про міжнародну допомогу США без міграційної реформи, внесеного раніше сьогодні сенатором Мюрреєм. Для цього потрібно буде 60 голосів", – повідомила посол України в США.

Друге процедурне голосування відбудеться сьогодні о 19.00 за Києвом. У разі прийняття рішення за законопроект голосуватимуть по суті.