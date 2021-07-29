ПОЛІТИКА НОВИНИГрупа сенаторів-республіканців погрожує заблокувати затвердження двох кандидатів на керівні посади в Міністерстві фінансів, якщо адміністрація Байдена не введе нових санкцій проти Nord Stream 2.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Республіканці в Сенаті США вимагають санкцій проти Nord Stream 2
Газовий трубопровід Nord Stream 2 напряму шкодить інтересам національної безпеки США, а також наших союзників і партнерів. У разі завершення цей проєкт посилить зловмисний вплив Володимира Путіна на Європу, дестабілізує неміцну безпеку України та заохотить Росію до подальшої агресії
Будинок Конгресу США (Капітолій). Фото: Cliffords Photography
Про це вони попередили в листі міністру фінансів США, текст якого наводить у середу агентство Bloomberg.
"Газовий трубопровід Nord Stream 2 напряму шкодить інтересам національної безпеки США, а також наших союзників і партнерів. У разі завершення цей проєкт посилить зловмисний вплив Володимира Путіна на Європу, дестабілізує неміцну безпеку України та заохотить Росію до подальшої агресії", - йдеться в листі.
Сенатори заявляють, що заблокують на слуханнях у Комітеті з банківської діяльності кандидатури Брайана Нельсона й Елізабет Розенберг, які були запропоновані на посади з контролю виконання санкцій. При цьому, республіканці вимагають скасувати санкційні пільги, які адміністрація Байдена запровадила відносно компанії-оператора Nord Stream 2.
Нагадаємо, що через те, що в Сенаті голоси республіканців і демократів наразі розподілені 50-50, такі самі пропорції зберігаються і в комітетах. Таким чином республіканці мають достатньо голосів, щоби заблокувати затвердження кандидатів на ключові посади в адміністрації США.
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