Республіканці в Сенаті США вимагають санкцій проти Nord Stream 2

Газовий трубопровід Nord Stream 2 напряму шкодить інтересам національної безпеки США, а також наших союзників і партнерів. У разі завершення цей проєкт посилить зловмисний вплив Володимира Путіна на Європу, дестабілізує неміцну безпеку України та заохотить Росію до подальшої агресії

Група сенаторів-республіканців погрожує заблокувати затвердження двох кандидатів на керівні посади в Міністерстві фінансів, якщо адміністрація Байдена не введе нових санкцій проти Nord Stream 2.

Про це вони попередили в листі міністру фінансів США, текст якого наводить у середу агентство Bloomberg

"Газовий трубопровід Nord Stream 2 напряму шкодить інтересам національної безпеки США, а також наших союзників і партнерів. У разі завершення цей проєкт посилить зловмисний вплив Володимира Путіна на Європу, дестабілізує неміцну безпеку України та заохотить Росію до подальшої агресії", - йдеться в листі.

Сенатори заявляють, що заблокують на слуханнях у Комітеті з банківської діяльності кандидатури Брайана Нельсона й Елізабет Розенберг, які були запропоновані на посади з контролю виконання санкцій. При цьому, республіканці вимагають скасувати санкційні пільги, які адміністрація Байдена запровадила відносно компанії-оператора Nord Stream 2.

Нагадаємо, що через те, що в Сенаті голоси республіканців і демократів наразі розподілені 50-50, такі самі пропорції зберігаються і в комітетах. Таким чином республіканці мають достатньо голосів, щоби заблокувати затвердження кандидатів на ключові посади в адміністрації США.