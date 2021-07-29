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Республіканці в Сенаті США вимагають санкцій проти Nord Stream 2

Газовий трубопровід Nord Stream 2 напряму шкодить інтересам національної безпеки США, а також наших союзників і партнерів. У разі завершення цей проєкт посилить зловмисний вплив Володимира Путіна на Європу, дестабілізує неміцну безпеку України та заохотить Росію до подальшої агресії
Група сенаторів-республіканців погрожує заблокувати затвердження двох кандидатів на керівні посади в Міністерстві фінансів, якщо адміністрація Байдена не введе нових санкцій проти Nord Stream 2.
Республіканці в Сенаті США вимагають санкцій проти Nord Stream 2 Будинок Конгресу США (Капітолій). Фото: Cliffords Photography
Про це вони попередили в листі міністру фінансів США, текст якого наводить у середу агентство Bloomberg.
 
"Газовий трубопровід Nord Stream 2 напряму шкодить інтересам національної безпеки США, а також наших союзників і партнерів. У разі завершення цей проєкт посилить зловмисний вплив Володимира Путіна на Європу, дестабілізує неміцну безпеку України та заохотить Росію до подальшої агресії", - йдеться в листі.
 
Сенатори заявляють, що заблокують на слуханнях у Комітеті з банківської діяльності кандидатури Брайана Нельсона й Елізабет Розенберг, які були запропоновані на посади з контролю виконання санкцій. При цьому, республіканці вимагають скасувати санкційні пільги, які адміністрація Байдена запровадила відносно компанії-оператора Nord Stream 2.
 
Нагадаємо, що через те, що в Сенаті голоси республіканців і демократів наразі розподілені 50-50, такі самі пропорції зберігаються і в комітетах. Таким чином республіканці мають достатньо голосів, щоби заблокувати затвердження кандидатів на ключові посади в адміністрації США.
 
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29 07 2021 14:32
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