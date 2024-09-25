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ПОЛІТИКА

Республіканці вимагають розслідування після візиту Зеленського на збройовий завод у США

25 вересня 2024, 17:06
Республіканці вимагають розслідування після візиту Зеленського на збройовий завод у США
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
Як сказано у листі республіканців, вони стурбовані тим, що Зеленський летів на військовому літаку C-17 й отримав захист від Секретної служби США під час свого візиту у Пенсильванію.

Після візиту українського президента Володимира Зеленського на завод Scranton Army Ammunition Plant в Пенсильванії дев’ять конгресменів-республіканців вимагають провести розслідування.

Про це повідомляє The Washington Examiner з посиланням на лист республіканців до генеральних інспекторів міністерств оборони та юстиції.

Як сказано у листі республіканців, вони стурбовані тим, що Зеленський летів на військовому літаку C-17 й отримав захист від Секретної служби США під час свого візиту у Пенсильванію. Вони також вимагають інформації щодо того, скільки коштів платників податків США витратили на ці події.

"Якщо долари платників податків були використані для сприяння цьому візиту таким чином, що може порушити федеральні закони чи етичні принципи, важливо, щоб Конгрес і громадськість отримали повний звіт про ці витрати та мотиви візиту", — сказано у їхньому листі.

Також республіканці стверджують, що поїздка Зеленського була спрямована на підтримку кандидатки у президенти США від демократів Камали Гарріс.

"Ці дії викликали серйозні побоювання в експертів щодо можливої ​​політичної мотивації візиту. Це може суперечити законодавству США", — додає у листі група республіканців.

Вони також вбачають у цій поїздці порушення закону Хетча, який забороняє держслужбовцям висловлювати підтримку кандидатам під час виборів.

24 вересня агентство Reuters повідомило, що президент України відвідав збройовий завод у Пенсильванії разом із губернатором штату Джошем Шапіро, союзником кандидатки у президенти США від Демократичної партії Камали Гарріс. Це викликало обурення деяких соратників кандидата у президенти США від республіканців Дональда Трампа.

республіканціВолодимир Зеленський

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