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Республіканці висунули Байдену умови щодо продовження підтримки України

01 листопада 2023, 12:23
Республіканці висунули Байдену умови щодо продовження підтримки України
Польща США
Конгресмени вимагають чіткої звітності щодо війни.

У Республіканській партії США висунули умови до адміністрації президента США Джо Байдена щодо продовження підтримки України. 

Про це заявив конгресмен від штату Каліфорнія Майк Гарсіа.

Він вважає, що президент України Володимир Зеленський та американський лідер Джо Байден повинні надати Конгресу "стратегію перемоги". Вона повинні містити точні оцінки, кінцеву мету і критерії завершення війни. Також Гарсіа більшої звітності щодо наданої Україні зброї.

На його думку, Байден та глава Пентагону Ллойд Остін повинні пояснити необхідність подальшої допомоги, тобто яка зброя відправляється та як вона може допомогти Україні виграти війну.

Республіканці хочуть, що Білий дім дав список озброєння, яке може змінити патову ситуацію на фронті і яке ще не отримала Україна. Від Казначейства та Мінфіну США вимагають звіту перед Конгресом про рівень виконання санкцій проти росії. Також Гарсіа наполягає на жорсткій санкційній політиці проти рф з боку США та НАТО.

Окремим пунктом конгресмен запитав, чи сходяться погляди України та США щодо окупованого росіянами Криму.

Білий дім уже заявив, що накладе вето на запропонований республіканцями законопроєкт, де не врахована допомога Україні.

СШАреспубліканцівійна в Україніросія окупантипідтримка України

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