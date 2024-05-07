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ПОЛІТИКА

Республіканці закликають Байдена запобігти співпраці Франції з російською ядерною компанією – Reuters

07 травня 2024, 17:54
Республіканці закликають Байдена запобігти співпраці Франції з російською ядерною компанією – Reuters
Фото: aem-group.ru
Республіканці закликали Байдена перешкодити французькій компанії працювати над проектами цивільної атомної енергетики з російською державною атомною компанією "Росатом".

Впливові члени Республіканської партії США просять президента Джо Байдена втрутитися і перешкодити співпраці французької компанії з "Росатомом".

Про це повідомляє  Reuters.

Видання ознайомилося з листом від голови комітету у закордонних справах Палати представників Майкла Маккола та сенатора Джима Ріша, які закликали Байдена не відмовлятися від санкцій щодо росії. В іншому разі це дасть змогу французькій компанії Electricite de France брати участь у проектах з атомної енергетики спільно з "Росатомом".

Законодавці заявили, що компанія Electricite de France може придбати дочірню компанію американської компанії, яка разом із "Росатомом" брала участь у проєктах з атомної енергетики в Угорщині, Туреччині та Єгипті. Ці проєкти були припинені протягом багатьох років через санкції.

Тому республіканці закликали Байдена перешкодити французькій компанії працювати над проектами цивільної атомної енергетики з російською державною атомною компанією "Росатом".

ФранціяреспубліканціДжо БайденРосатом

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